Фотовспышка за $28

Эта вспышка, которая продается под названием AmazonBasics Electronic Flash for DSLR Cameras, имеет три режима съемки: M, S1 и S2. Как видно, нет автоматического TTL, но зато появляется универсальность: работать такая вспышка должна с большинством фотокамер и синхронизаторов.

Ведущее число 33 метра (при ISO 100), уровень мощности имеет восемь градаций: 1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/2 и 1/1. Значения настраиваются очень просто — кнопками «+» и «-». Утверждается, что выбранное значение сохраняется в памяти при отключении вспышки.



Вспышка оснащается портом PC Sync для еще большей универсальности. У нее поворотная голова, которая вращается на 270 градусов и поднимается на угол до 90 градусов.



Вспышка от Amazon использует стандартную схему питания с четырьмя батарейками типа АА.



В комплекте есть мягкий чехол и подставка. Основной особенностью вспышки является цена: всего 28 долларов — за такую цену продаются самые дешевые китайские вспышки. Не факт, что эта окажется значительно выше по уровню качества, но ничего невозможного нет.





Похоже, покупатели в целом довольны, поскольку рейтинг вспышки, на основе 84 оценок, 3.9 из 5. Среди недостатков пользователи называют отсутствие TTL и встроенного радиосинхронизатора, хотя и признают, что за такую цену это очень удачный продукт. Один из покупателей сообщил, что вспышка работала во время тестов, но отказала когда фотограф взял ее для съемки свадьбы.



Судя по характеристикам и органам управления, вероятно, что эта вспышка является ребрендингом вспышки Godox TT560, которая стоит от 35 до 70 долларов.