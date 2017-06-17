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Kamlan 50mm F1.1

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Малоизвестная китайская компания SainSonic представила мануальный объектив со светосилой F1.1.
10.07.2017
Photonews

  

   Объектив предназначен для камер с байонетом Sony E и Canon M. Если объектив будет хорошо продаваться, то SainSonic выпустит версии креплений Fuji X и Micro 4/3. Интересно, что у кольца диафрагмы нет фиксации по стопам, кольцо ходит плавно, что должно понравиться пользователям, снимающим видео. Оптическая схема проста и минимальна - 5 элементов в 5 группах. Все недостатки такой схемы производитель попытался спрятать за многослойным просветлением.

 

   Один из первых тестировщиков этого объектива уже поделился первыми впечатлениями от изделия. "При диафрагме 1.1 : 

  • падает резкость по углам, хотя в центре остается неплохой и постоянной;
  • падает контраст и появляется хроматическая аберрация в виде фиолетовых «теней»;
  • заметно виньетирование".

  Подытоживая тест, источник  заявляет: «Очень «мягкие» углы, но центральная резкость позволяет использовать объектив при портретной съемке. Изображение не в фокусе выглядит прекрасно и гладко (смотрим на примеры фото). Качество изображения не впечатляет, но объектив стоит всего 160 долларов!»

 

Краткие характеристики SainSonic Kamlan 50mm F1.1:

  • фокусное расстояние — 50 мм (75 мм в эквиваленте);
  • максимально открытая диафрагма – F1.1;
  • максимально закрытая диафрагма – F16;
  • оптическая схема — 5 элементов в 5 группах;;
  • минимальное расстояние фокусировки — 50 см;
  • диаметр под светофильтр — 52 мм;
  • вес — 248 г.

Стоимость объектива SainSonic Kamlan 50mm F1.1 на ebay.com - $159.99, на Amazon.com- $169.99

 

Примеры фотографий:

 

 

 

 




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