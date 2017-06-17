Объектив предназначен для камер с байонетом Sony E и Canon M. Если объектив будет хорошо продаваться, то SainSonic выпустит версии креплений Fuji X и Micro 4/3. Интересно, что у кольца диафрагмы нет фиксации по стопам, кольцо ходит плавно, что должно понравиться пользователям, снимающим видео. Оптическая схема проста и минимальна - 5 элементов в 5 группах. Все недостатки такой схемы производитель попытался спрятать за многослойным просветлением.

Один из первых тестировщиков этого объектива уже поделился первыми впечатлениями от изделия. "При диафрагме 1.1 :

падает резкость по углам, хотя в центре остается неплохой и постоянной;

падает контраст и появляется хроматическая аберрация в виде фиолетовых «теней»;

заметно виньетирование".

Подытоживая тест, источник заявляет: «Очень «мягкие» углы, но центральная резкость позволяет использовать объектив при портретной съемке. Изображение не в фокусе выглядит прекрасно и гладко (смотрим на примеры фото). Качество изображения не впечатляет, но объектив стоит всего 160 долларов!»

Краткие характеристики SainSonic Kamlan 50mm F1.1:

фокусное расстояние — 50 мм (75 мм в эквиваленте);

максимально открытая диафрагма – F1.1;

максимально закрытая диафрагма – F16;

оптическая схема — 5 элементов в 5 группах; ;

минимальное расстояние фокусировки — 50 см;

диаметр под светофильтр — 52 мм;

вес — 248 г.

Стоимость объектива SainSonic Kamlan 50mm F1.1 на ebay.com - $159.99, на Amazon.com- $169.99