чера, 11 июля 2017 г. Nikon анонсировала новый AF-P NIKKOR 70-300mm f / 4.5-5.6E ED VR, модернизировав этот популярный зум-объектив большим количеством своих новейших технологий.

Новый объектив обладает улучшенной стабилизацией вибрации (VR) и шаговым двигателем для быстрой и бесшумной работы AF, что делает его первым полнокадровым AF-P объективом от Nikon.

Новый NIKKOR - это универсальный компактный телезум как для фотографов, предпочитающих формат FX, так и для тех, что постоянно работает с DX. Основная специалиализация новинки - съемка спортивных соревнований, диких животных, активное использование в путешествий и любой другой съемки на больших расстояниях.«Этот объектив подтверждает приверженность компании Nikon высочайшему уровню: от непревзойденного качества стекла NIKKOR до наших новейших оптических технологий», - сказал Косуке Каваура, директор по маркетингу и планированию Nikon Inc.

Независимо от того, снимаете ли вы бейсбольную игру с трибуны или фотографируете достопримечательности живописного уголка природы, новый AF-P NIKKOR 70-300mm f / 4.5-5.6E ED VR поможет пользователям захватывать резкие изображения и видео даже в полутьме. Новый AF-P NIKKOR 70-300mm легче, чем его предшественник, несмотря на обилие новых технологий, которые помогают тем, кто снимает фотографии и видео, достигают лучших результатов.

Усовершенствования объектива включают:

Улучшенную систему подавления вибраций (VR): новый объектив AF-P NIKKOR 70-300 мм обеспечивает пользователям до 4.5 стопов стабилизации VR, что помогает создавать четкие фотографии и гладкое видео даже при слабом освещении. Пользователи могут выбирать режимы Normal или Sport VR для дополнительной стабильности при съемке с нестатичной точки.

Легкий импульсный двигатель с очень тихим автофокусом, идеально подходящий для видеосъемки: этот объектив AF-P использует шаговый двигатель для быстрой и бесшумной автофокусировки, что уменьшает звук работы объектива при записи HD или 4K UHD видео. Эта новая технология также способствует уменьшению веса объектива, что позволяет легко проводить долгие экскурсии.

Электронная диафрагма: этот объектив ориентируется на скорость быстрой вспышки камер Nikon DSLR, поэтому электронная диафрагма не только обеспечивает плавные переходы экспозиции во время захвата видео, но также помогает поддерживать постоянную экспозицию во время высокоскоростной съемки, например, при фотографировании спортивных состязаний.

Минимальное расстояние фокусировки: объектив AF-P NIKKOR 70-300 мм имеет минимальное фокусное расстояние в 1,2 метра и коэффициент проецирования на матрицу 0,25x, позволяя пользователям приблизиться, чтобы захватить самые интересные детали даже на 300 мм.

Конструкция объектива: объектив имеет специальное водо- и пылеотталкивающее покрытие на передней линзе, а также металлическое крепление для долговечности. Он оснащен 9-лепестковой диафрагмой для создания естественного боке. Объектив также имеет элемент ED, чтобы значительно уменьшить хроматическую аберрацию.

Основные характеристики объектива AF-P Nikkor 70–300mm f/4.5-5.6E ED VR:

Тип: Nikon F (FX);

Фокусное расстояние: 70–300 мм;

Максимальная диафрагма: f/4,5–5,6;

Минимальная диафрагма: f/32–40;

Конструкция: 18 элементов в 14 группах (включая один элемент из стекла ED);

Минимальное расстояние фокусировки: 1,2 м от фокальной плоскости во всех положениях зума;

Число лепестков диафрагмы: 9 (скруглённое отверстие диафрагмы);

Размер фильтра: 67 мм;

Максимальный диаметр: 80,5 мм;

Длина: 146 мм;

Вес: 680 г.

Примеры фотографий:

Предварительная цена на Nikkor AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR - $699.95, о появлении его в продаже будет сообщено позднее.