Объектив для ленивых. Или гениев.

Немецкий стартап Goerz начал кампанию по сбору средств для создания сверхкомпактного объектива типа "Тессар" с дисковой диафрагмой Citograph 35mm f/8, который, по утверждению производителей, может произвести революцию в стрит-фотографии. По словам создателей, объектив меняет подход к фотографии, поскольку нет необходимости менять диафрагму и фокусироваться. Угол поля зрения объектива обеспечивает естественную передачу перспективы, близкую к тому, как виден мир невооруженным глазом.
Технические характеристики:
- Фокусное расстояние: 35mm
- Максимальное увеличение: 1:8
- Оптическая схема: 4 элемента в 3 группах
- Угол обзора: 62°
- Дисторсия: менее 1%
- Потеря света: макс. 27%
- Дистанция фокусировки: от 3 м до ∞
- Фильтры: 37 x 0.75
- Габариты: 58 x 23 мм
- Вес: 120 г.
Запланирован выпуск объективов с байонетами для зеркальных камер и беззеркалок Nikon, Canon, Sony, Leica M, Fujifim и камер системы Micro Four Thirds.
Примеры фотографий:
Отгрузка объективов должна начаться в марте 2018 года. Сбор средств будет продолжаться еще две недели. На момент подготовки новости собрано примерно $27 000, а всего необходимо собрать не менее $30 000.