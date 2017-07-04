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Объектив для ленивых. Или гениев.

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Объектив с фокусным расстоянием 35 мм и фиксированной диафрагмой F/8 сфокусирован на гиперфокальное расстояние, так что резкими на снимках получаются все объекты, находящиеся на расстоянии не менее 3-х метров от камеры. Достаточно установить в настройках автоматический выбор светочувствительности и можно снимать.
20.07.2017
Photonews

  Немецкий стартап Goerz начал кампанию по сбору средств для создания сверхкомпактного объектива типа "Тессар" с дисковой диафрагмой Citograph 35mm f/8, который, по утверждению производителей, может произвести революцию в стрит-фотографииПо словам создателей, объектив меняет подход к фотографии, поскольку нет необходимости менять диафрагму и фокусироваться. Угол поля зрения объектива обеспечивает естественную передачу перспективы, близкую к тому, как виден мир невооруженным глазом. 

 

 

Технические характеристики:

 

  • Фокусное расстояние: 35mm
  • Максимальное увеличение: 1:8
  • Оптическая схема: 4 элемента в 3 группах
  • Угол обзора: 62°
  • Дисторсия: менее 1%
  • Потеря света: макс. 27%
  • Дистанция фокусировки: от 3 м до ∞
  • Фильтры: 37 x 0.75
  • Габариты: 58 x 23 мм
  • Вес: 120 г.

 

  Запланирован выпуск объективов с байонетами для зеркальных камер и беззеркалок Nikon, Canon, Sony, Leica M, Fujifim и камер системы Micro Four Thirds. 

Примеры фотографий:

 

 

 

 

Отгрузка объективов должна начаться в марте 2018 года.  Сбор средств будет продолжаться еще две недели. На момент подготовки новости собрано примерно $27 000, а всего необходимо собрать не менее $30 000. 




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