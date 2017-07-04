Объектив для ленивых. Или гениев.

бъектив с фокусным расстоянием 35 мм и фиксированной диафрагмой F/8 сфокусирован на гиперфокальное расстояние, так что резкими на снимках получаются все объекты, находящиеся на расстоянии не менее 3-х метров от камеры. Достаточно установить в настройках автоматический выбор светочувствительности и можно снимать.

Немецкий стартап Goerz начал кампанию по сбору средств для создания сверхкомпактного объектива типа "Тессар" с дисковой диафрагмой Citograph 35mm f/8, который, по утверждению производителей, может произвести революцию в стрит-фотографии. По словам создателей, объектив меняет подход к фотографии, поскольку нет необходимости менять диафрагму и фокусироваться. Угол поля зрения объектива обеспечивает естественную передачу перспективы, близкую к тому, как виден мир невооруженным глазом.

Технические характеристики:

Фокусное расстояние: 35mm

Максимальное увеличение: 1:8

Оптическая схема: 4 элемента в 3 группах

Угол обзора: 62°

Дисторсия: менее 1%

Потеря света: макс. 27%

Дистанция фокусировки: от 3 м до ∞

Фильтры: 37 x 0.75

Габариты: 58 x 23 мм

Вес: 120 г.

Запланирован выпуск объективов с байонетами для зеркальных камер и беззеркалок Nikon, Canon, Sony, Leica M, Fujifim и камер системы Micro Four Thirds.

Примеры фотографий:

Отгрузка объективов должна начаться в марте 2018 года. Сбор средств будет продолжаться еще две недели. На момент подготовки новости собрано примерно $27 000, а всего необходимо собрать не менее $30 000.