конце июля компания Tamron выпустит в продажу анонсированный несколько недель назад свой новый объектив 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD, предназначенный для камер Canon и Nikon с сенсором APS-C.

Как видите, это 22.2-х кратный зум для кроп-камер. И при этом компания-производитель обещает пользователям прекрасные показатели по передаче контраста от центра к краям кадра, высокую разрешающую способностью и скромные габариты и вес. Кто-то может засомневаться, это не более чем маркетинг. Нет, говорит Tamron, это опыт в 18 поколений ультразумов, которые предшествовали появлению героя этого обзора.

Можно сколько угодно сомневаться в качестве картинки суперзумов, но уже ни для кого не секрет, что современная оптика достаточно сильно отличается от того, что мы видели 20, 10 и даже 5 лет назад. Сегодня объективы оснащаются линзами, произвести которые еще несколько лет назад было практически невозможно. Изменяется состав оптического стекла, изменяются методы обработки, улучшаются многослойные покрытия. После всего этого линзы приобретают абсолютно новые свойства, позволяющие им работать эффективней и точнее. Шире применяются контролируемые компьютером наплавления оптических пластиков на классические линзы для создания элементов сложной формы с недостижимыми ранее свойствами.

Постоянно улучшаются и системы стабилизации изображения. Сегодня 4 стопа в стабилизации - уже не диковинка. Все это позволяет добиться повышения качества самой сложной для инженеров-оптиков задачи — создания суперзума или одного объектива, который способен заменить все остальные.

По сути, можно утверждать, что у нового Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD есть все шансы стать именно таким продуктом. Разве что светосила здесь типична для универсальных решений — F3.5-6.3, но она здесь такова не только по причине чисто технических трудностей. Просто производитель хотел сохранить габариты объектива максимально компактными, ну а цену - демократичной, ведь предназначена новинка, прежде всего, для энтузиастов и путешественников с кроп-зеркалками.

Но давайте взглянем на новый трэвел поближе. Конструкция модели имеет 16 элементов в 11 группах, в том числе элементы с малой дисперсией (LD, Low Dispersion) и асферические линзы. Имеется проприетарная система стабилизации VC (Vibration Compensation). Она хоть и обладает довольно скромной, по сегодняшним меркам, возможностью — всего 2,5 стопа, однако достаточно эффективна при компенсации дрожания рук, особенно на длинном конце. Мотор — HLD (High/Low Torque Modulated Drive Motor). HLD двигатели отличаются серьезным крутящим моментом и могут быстро и точно перемещать тяжелые фокусировочные элементы, включая целые группы линз. При этом, бесколлекторные двигатели (а в основе HLD — именно они) — очень долговечны.

Также имеется система электромагнитной диафрагмы, которая повышает точность контроля диафрагмы за счет использования электронных импульсов. Как и следует из названия, фокусное расстояние объектива составляет 18-400 мм, а максимальная диафрагма — f/3,5-6,3. Минимальная диафрагма — f/22-40. Минимальное расстояние фокусировки — 0,45 м. В телеположении можно получить картинку с масштабом 1:2.9. Диафрагма имеет семь лепестков. Размер фильтра — 72 мм. Максимальный диаметр — 79 мм. Длина объектива — 124 мм, его вес — 710 гр.

Стоит отметить, что Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD — объектив с новыми для класса суперзумов показателями передачи контраста от центра к краям кадра. Разрешающая способность объектива и его способность передавать контраст при фокусном расстоянии в 400 мм — сравнимы или превосходят многие полнокадровые профессиональные зумы и некоторые фиксы.

Новый объектив обладает хорошей пылевлагозащитой. В нем используются резиновые уплотнители во всех местах, где бы было возможно попадание пыли, песка или воды внутрь объектива.

Передняя линза Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD оснащается специальным фтористым покрытием. Его использование гарантирует как полную ненадобность в простых защитных фильтрах — оно крепче, чем большинство из них, так и отличные олеофобные свойства. То есть вода, жир и масло, попав на поверхность объектива либо скатятся с нее сами, либо могут быть легко удалены. Это важно в путешествиях. Наконец, выраженные олеофобные свойства фтористого покрытия препятствуют появлению конденсата, а значит в большинстве ситуаций объектив не будет запотевать.

Имеется специальный транспортировочный замок и бленда в комплекте. Если аккуратно и в полной мере пользоваться объективом и всем, что идет вместе с ним в комплекте — можно не беспокоиться о его надежной работе даже по истечении 5 летней гарантии.

Ну, и на сладкое - док-станция Tamron Tap-in Console поддерживает этот объектив, что позволит подключать его к ПК и обновлять прошивки, производить полноценную электронную юстировку, настраивать режимы работы стабилизатора. Все это на русском языке под Windows и Mac.

Примеры фотографий:

Реализация Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD должна начаться в конце этого месяца, ориентировочная цена $650.