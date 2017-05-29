Lexar - всё!

есмотря на выпуск в последнее время карт памяти СF, SD и XQD со всё возрастающими объёмами и скоростями обмена, Lexar не переживёт 2017-й год.

Компания Micron, владелец бренда Lexar, сообщила в своём блоге, что прекращается выпуск всех изделий Lexar, включая карты памяти, USB-флешки, кардридеры и устройства для хранения данных других типов.

Печальная новость поступила менее чем через пять месяцев после того, как Lexar в очередной раз поднял планку индустрии, выпустив 3500х-скоростную карту памяти CFast 2.0 ёмкостью 512 ГБ (со скоростью чтения до 525 МБ/с и записи до 445 МБ/с).

К сожалению, за такие скорости и объём покупатели должны были выкладывать очень немалые деньги, розничная цена вышеупомянутой карты составляла $1700. В результате компания Micron посчитала, что рынок устройств памяти попросту недостаточно выгоден, с их точки зрения.

«Решение было принято в рамках проводимых компанией мер по сфокусированности на растущих возможностях на более выгодных рынках и каналах», сообщается в уведомлении. «Компания проводит перестройку бизнеса, дабы уверенно оставаться на хороших позициях в будущем».

Компания Micron обещает, что поддержка пользователей будет продолжаться в течение «переходного периода», а также заявляет, что будут «изучаться возможности продать бизнес Lexar полностью или частично». Некий оптимизм в этих словах найти можно, однако если никакой другой серьезный игрок на рынке устройств памяти не воспользуется ситуацией, мы с вами увидим реальный конец бренда Lexar.