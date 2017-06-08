Вчера известный японский производитель фототехники Nikon отметил свой 100-летний юбилей. Мы уже упоминали об этом весной на нашем сайте и перечисляли все продукты компании, специально выпущенные к этой дате. Кстати, на днях на них открыли предзаказы, которые будут приниматься до 31 августа. Но многие поклонники марки ждали, что Nikon сделает им какой-то другой, особенный подарок, тем более, что глава французского отделения накануне как раз обещал «сюрприз». В качестве сюрприза, компания Nikon подтвердила разработку полнокадровой зеркальной камеры Nikon D850, которая придет на смену актуальной 36,3-мегапиксельной Nikon D810, выпущенной в 2014 году. Но первые сообщения о Nikon D850 появились еще весной, так что это откровение неожиданностью не стало.

Никаких технических деталей о будущей камере Nikon D850 производитель не сообщил, отметив лишь, что она «спроектирована с использованием ряда новых технологий, функций и улучшений производительности, являющихся результатом многолетнего взаимодействия с клиентами». По словам компании, Nikon D850 станет «мощным инструментом» для начинающих и профессиональных фотографов, а также любителей, занимающихся пейзажной, спортивной и свадебной фотографией и создателей мультимедийного контента. Упоминание любителей в целевой аудитории Nikon D850 особенно интересно, учитывая, что нынешняя модель Nikon D810 стоит $3300 (без объектива). Производитель обещает, что Nikon D850 будет «высокоскоростная полнокадровая камера высокого разрешения, которая превзойдет ваши ожидания».«Новая модель будет разработана на основе самых передовых технологий».

Как видите, официально компания Nikon открыла совсем мало технических свойств устройства, но анонимный источник уже дает несколько примечаний о том, что же может быть встречено нами в Nikon D850. Если D850 приходит на смену фотокамере D810, то, значит, логичным было бы ожидать в новинке использование некоторых характеристик флагмана D5. По предположениям источника, матрица в новой камере ожидается полноформатного размера с разрешением от 45 до 46 Мпикс. Согласитесь, это было бы достаточно серьезным увеличением разрешения. Кроме того, это стало бы новым рекордом для DSLR-камер от компании Nikon! А поскольку 800-я серия и так не отличается скромностью в плане разрешения, данный прирост показателей представляется вполне реалистичным. И все же, не приведет ли столь серьезно увеличенное разрешение на той же площади матрицы к более сильным шумам? Как правило, именно так и происходит. Но Nikon D850 должна делать менее зашумленные фотографии, чем D810, пишет источник. Далее придется столкнуться с еще одной проблемой: высочайшее разрешение означает огромные объемы данных. Чтобы Nikon D850 могла справляться с обработкой таких гор информации, в корпусе скорее всего мы найдем быстрый SD- или даже XQD-слот для карт памяти, как в D500.

Когда состоится официальный анонс фотокамеры Nikon 850 не сообщается.