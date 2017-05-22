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Leica из бутика

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Камера Leica и Фонд Джима Маршалла представляют Leica M Monochrom Limited Edition «Jim Marshall Set».
08.06.2017
Photonews

   Ограниченный выпуск камеры Leica M Monochrom «Jim Marshall Set» с объективом LEICA SUMMILUX-M 50mm f/1.4 ASPH посвящен юбилею известного фотографа Джима Маршалла, фотографии которого были использованы в оформлении более 500-т известнейших рок и джаз альбомов. 

   Среди мировых звезд, с которыми работал Джим – Битлз, Дженис Джоплин, Боб Дилан, Джими Хендрикс и целая плеяда рок-кумиров 60-70-х годов.

 

   Джим был главным фотографом рок-фестиваля в Вудстоке и единственным, которому разрешили снимать за кулисами последнего концерта Битлз. 

 

   Он снимал, как Хендрикс во время концерта сжигает на сцене свою гитару и как Джони Кэш показывает fuck публике.

 

   Кто хочет ближе познакомиться с творчеством культового рок-фотографа, может посетить галерею Leica LA, чтобы посмотреть выставку JAZZ FESTIVAL Джима Маршалла, которая пройдет с 15 июня по 31 июля.

 

   У камеры латунный корпус, на котором выгравировано факсимиле Джима Маршалла. Из латуни сделана и оправа входящего в комплект объектива.

 

   В комплекте с фотоаппаратом Leica прилагается книга с обилием фоторепродукций и несколько постеров.

   Всего выпущено 50 юбилейных наборов камера+полиграфия, которые  продаются во всем мире исключительно через магазины Leica и бутики. Leica M Monochrom "Jim Marshall Set" будет доступна с середины июня по цене $12.950.  

   Вы когда-нибудь покупали фотокамеру в бутике?




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