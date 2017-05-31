Революционная камера Light L16

С 2013-го года молодая и амбициозная калифорнийская компания Light Со работает над необычным проектом - фотокамерой, имеющей сразу шестнадцать объективов. В 2015-м компания представила концепт этого устрйства, а спустя 2 года производитель не только официально показал финальный вид устройства, но уже и выпустил гаджет в продажу. Да, действительно, первые покупатели (правда, по предзаказу до ноября 2015-го года) уже получили первые экземпляры Light L16 по цене $1299. Сейчас заказать камеру уже стоит несколько дороже - $1699. Выглядит она вот так:

Для фотографии в Light L16 одновременно используются шесть объективов 150mm f/2.4, пять 70mm f/2 и пять 28mm f/2 объективов, за каждой оптической системой находится матрица с разрешением 13 Мп. Все объективы перпендикулярны к объекту съемки и передают световой поток на матрицу, получая его от зеркала перед собой, расположенного под углом 45 гр.

Кнопку включения камеры и спуска затвора разместили на привычном месте — верхнем правом торце. При нажатии кнопки спуска эти оптические модули одновременно захватывают изображение размером 130 Мп, потом оно обрабатывается и получается "десятислойный" (или десятивариантный, если быть точнее) снимок в 52 Мп. Причём, благодаря именно скрытой, "подслойной" информации,после съёмки в кадр можно вносить разные изменения, например, уменьшать или увеличивать глубину резкости. Или постфактум изменять экспозицию. Для этого достатоно подвигать виртуальный ползунок. Формат файла изображения можно выбрать RAW, JPEG, TIFF или DNG.

Используя объективы для фотографий малого формата, вы получите глубину резкости как при открытой диафрагме F1,2. Отдельные камеры работают автономно, поэтому вы можете получить HDR-фотографии с особо высоким динамическим диапазоном всего одним нажатием кнопки затвора.

Скомпоновать кадр вы сможете на заднем 5-дюймовом сенсорном экране. Одним касанием пальца вы можете настроить зум, выставить ручные настройки, установить точку резкости и снимать. Всё как на смартофоне. Да и работает камера на базе мобильной операционной системы Android. Кроме фотографий Light L16 снимает видео в формате Ultra HD. Осветить объект съемки поможет двухтональная светодиодная вспышка. Отметим, что у устройства нет клемм для установки внешней вспышки. Также нет датчика заряда батареи.

«Надо признать, что вывод этой прорывной вычислительной камеры на рынок был непростым делом», - пишут разработчики L16. «Компания Light не просто создавала камеру. Или приложение. Или алгоритм, как делают большинство других стартап-компаний. Мы одновременно делали всё это, а затем объединили и создали нечто радикально особенное. Как и любое изобретение, революционизирование камеры заняло определенное время. Мы были годами маниакально сосредоточены на получении высочайшего возможного качества изображения. Наши стандарты запредельны – такими они и должны быть, если мы и вправду хотим изобрести камеру заново – и мы надеемся, что вы поймете, почему доведение L16 до соответствия высокой планке, которую мы сами себе поставили, заняло так много времени».

И действительно, разработка этой невероятной камеры потребовала решения множества инженерных задач: создание камерных модулей, новых чипсетов, специализированного софта для обработки изображения, платформы для е-коммерции, и совмещение всех этих элементов в компактном мобильном устройстве.

Помимо 16-ти оптических модулей с сенсорами, оснащение камеры включает в себя процессор Qualcomm Snapdragon 820, до 256 Гбайт флеш-памяти, сенсорный 5-дюймовый дисплей формата Full HD (1920 × 1080 точек), модули GPS, Wi-Fi и Bluetooth, порт USB Type-C.

Пока первые камеры доступны только тем, кто в прошлых годах сделал и оплатил предзаказ. Новые заказы будут приниматься ближе к концу 2017 года.