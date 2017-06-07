Изогнутый полнокадровый сенсор

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Французский научно-исследовательский институт электроники CEA-Leti сумел создать полнофункциональный 20-мегапиксельный изогнутый датчик изображения.
19.07.2017
Photonews

   Изогнутые датчики изображения являются областью повышенного интереса и исследований, а теперь после того, как астрономы заинтересовались данной технологией, разработка криволинейных датчиков для использования в телескопах шагнула вперёд. Одна из последних разработок уже существует не только на бумаге.  НИИ электроники CEA-Leti вместе с Лабораторией Астрофизики Марсель (LAM), создали действующий прототип 20-мегапиксельного изогнутого датчика изображения.

 

 

 Оптические преимущества изогнутого датчика в первую очередь позволяют всем пикселям улавливать прямые лучи света на краях. Оптика может больше не использовать элементы для исправления направления лучей света для плоского датчика. В то время, как Microsoft и Sony работают над этой технологией для массового рынка, преимущества изогнутых датчиков уже сегодня очень интересны обсерваториям.

  «С точки зрения технологий, это начало новой эры для астрономических приборов, с доступом к более однородным оптическим свойствам», - говорится в пресс-релизе о новом датчике. «Теперь для телескопа необходимо использовать меньшее количество компонентов и оптические системы становятся менее сложными»

Хотя астрономия кажется относительно узкой нишей на рынке, конкуренция в разработках может пойти всем только на пользу, а изогнутые матрицы запросто могут оказаться следующим крупным прорывом в области фотографии – и, более широко – цифрового формирования изображения в целом.




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