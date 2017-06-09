Это специфический портретный объектив для зеркальных и беззеркальных фотокамер с возможностью съемки макро в масштабе 1:2, который дает очень мягкую картинку. Он будет интересен для создания портретов или даже пейзажей, а также крупноплановой предметной съемки. Производитель называет новинку обязательной для всех, кто хочет снимать художественные портреты. Velvet 85 основывается на Velvet 56, создавая гладкие тона кожи с красивым боке, как обещает производитель, "в стиле и качестве классических портретных линз середины 20-го века".

Характеристики Lensbaby Velvet 85mm f/1.8:

Фокусное расстояние 85 мм

Диафрагма: f/1.8...f/16

Лепестков диафрагмы:12

Конструкция: 4 элемента в 3 группах

Диаметр фильтра: 62 мм

Макро 1:2

Минимальная дистанция фокусировки: ~ 24 см

Корпус: металлический

Максимальный диаметр: 76 мм

Длина (DSLR): 89 мм, 132 мм при макро

Длина (беззеркалки): 103 мм, 145 мм при макро

Байонет: Canon, Nikon, Pentax, MFT, Fujifilm X, Sony A, Sony E, Samsung NX

Вес ~ 530 г.

Примеры фотографий:

Объектив начнет поставляться с 11 июля 2017 года по цене $499,95.