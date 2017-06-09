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Lensbaby Velvet 85mm f/1.8

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Компания Lensbaby представила новый объектив Velvet 85mm f/1.8 для фотоаппаратов систем Micro 4/3, Fujifilm X, Samsung NX, Pentax, Nikon, Canon и Sony E.
28.06.2017
Photonews

   

   Это специфический портретный объектив для зеркальных и беззеркальных фотокамер с возможностью съемки макро в масштабе 1:2, который дает очень мягкую картинку. Он будет интересен для создания портретов или даже пейзажей, а также крупноплановой предметной съемки. Производитель называет новинку обязательной для всех, кто хочет снимать художественные портреты. Velvet 85 основывается на Velvet 56, создавая гладкие тона кожи с красивым боке, как обещает производитель, "в стиле и качестве классических портретных линз середины 20-го века".

 

Характеристики Lensbaby Velvet 85mm f/1.8:

  • Фокусное расстояние 85 мм
  • Диафрагма: f/1.8...f/16
  • Лепестков диафрагмы:12
  • Конструкция: 4 элемента в 3 группах
  • Диаметр фильтра: 62 мм
  • Макро 1:2
  • Минимальная дистанция фокусировки: ~ 24 см
  • Корпус: металлический
  • Максимальный диаметр: 76 мм
  • Длина (DSLR): 89 мм, 132 мм при макро
  • Длина (беззеркалки): 103 мм, 145 мм при макро
  • Байонет: Canon, Nikon, Pentax, MFT, Fujifilm X, Sony A, Sony E, Samsung NX
  • Вес ~ 530 г.

 

Примеры фотографий:

 

 

 

 

 

 

 

   Объектив начнет поставляться с 11 июля 2017 года по цене $499,95.




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