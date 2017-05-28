Защитные фильтры от Nikon

Не так давно Nikon порадовал своих поклонников новыми объективами AF-S Nikkor 28mm F1.4E ED, AF-S 8-15mm F3.5-4.5E ED fisheye и AF-P 10-20mm F4.5-5.6G VR. Пришло время и для аксессуаров к ним. Nikon анонсировал новую линейку защитных фильтров профессионального уровня Arcrest.

Фильтры Arcrest доступны в диаметрах 67мм, 72мм, 77мм, 82мм и 95мм и, по сообщению Nikon, могут выдерживать сильные механические воздействия, при этом с минимальным влиянием на качество изображения.

Все фильтры 2мм в толщину и поставляются со специальным покрытием, которое минимизирует искажение цветового баланса, уменьшает ореолы и блики, а также отталкивает воду, масло и грязь.

Пока линейка Arcrest доступна только на японском рынке. Цена на фильтры начинается от $88 за фильтры диаметром 67 мм и доходит до $234 за 95мм фильтр.