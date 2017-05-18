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Объектив Zeiss Batis 2.8/135

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Компания Zeiss представила объектив Batis 2.8/135, рассчитанный на использование с полнокадровыми беззеркальными фотоаппаратами Sony с байонетным креплением E-Mount.
18.05.2017
Photonews

   Это объектив производитель называет первым объективом с фокусным расстоянием 135 мм для полнокадровых беззеркальных камер Sony, оснащенным автофокусом. Объектив с креплением Sony E также оснащен оптическим стабилизатором изображения.

   По словам производителя, новый объектив особенно хорошо подходит для портретной съемки и съемки на различных мероприятиях, включая свадьбы. К особенностям объектива можно отнести дисплей OLED для информация о ГРИП, металлический тубус и защиту от пыли и брызг.

Основные технические характеристики объектива:

Конструкция: 14 элементов в 11 группах;

Фокусное расстояние: 135 мм;

Минимальная дистанция фокусировки: 0,87 м;

Максимальная диафрагма: f/2,8;

Минимальная диафрагма: f/22;

Система оптической стабилизации: есть;

Угол поля зрения по диагонали: 18 градусов;

Наибольший диаметр объектива: 98 мм;

Длина: 120 мм;

Вес: 614 г.

Цена Zeiss Batis 2.8/135 примерно равна 2000 евро. Продажи начнутся в мае.




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Объектив Zeiss Batis 2.8/135
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