Объектив Zeiss Batis 2.8/135

Это объектив производитель называет первым объективом с фокусным расстоянием 135 мм для полнокадровых беззеркальных камер Sony, оснащенным автофокусом. Объектив с креплением Sony E также оснащен оптическим стабилизатором изображения.
По словам производителя, новый объектив особенно хорошо подходит для портретной съемки и съемки на различных мероприятиях, включая свадьбы. К особенностям объектива можно отнести дисплей OLED для информация о ГРИП, металлический тубус и защиту от пыли и брызг.
Основные технические характеристики объектива:
Конструкция: 14 элементов в 11 группах;
Фокусное расстояние: 135 мм;
Минимальная дистанция фокусировки: 0,87 м;
Максимальная диафрагма: f/2,8;
Минимальная диафрагма: f/22;
Система оптической стабилизации: есть;
Угол поля зрения по диагонали: 18 градусов;
Наибольший диаметр объектива: 98 мм;
Длина: 120 мм;
Вес: 614 г.
Цена Zeiss Batis 2.8/135 примерно равна 2000 евро. Продажи начнутся в мае.