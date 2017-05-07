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Анонс объектива Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm F2.8-4 ASPH

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Компания Panasonic объявила о скором выходе объектива Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm F2.8-4 ASPH для камер системы Микро 4/3.
13.05.2017
Photonews

Это один из зум-объективов со светосилой F2.8-4, о которых Panasonic сообщал еще в январе 2017 года на выставке CES – в тот момент, когда был объявлен Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS. Еще одной моделью в линейки должен стать объектив Leica 50-200mm

 

Новый объектив Leica 8-18mm при установке на камеры Микро 4/3 имеет эквивалентное фокусное расстояние 16-36 мм. Оптическая конструкция объектива состоит из 15 элементов, включая элементы ED и UHR, а также четыре асферических элемента (один из которых сделан из стекла ED с низкой дисперсией). Использовано просветляющее покрытие Nano Surface, уменьшающее ореолы и блики.

Объектив рассчитан на работу с «высокоскоростными системами контрастного автофокуса современных камер Panasonic». Встроенный шаговый двигатель обеспечивает тихую и мягкую фокусировку; производитель заявляет, что его конструкция уменьшает «сдвиг изображения» и улучшает работу трекинга при зуммировании. 

Объектив Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm F2.8-4 ASPH должен появиться в продаже в конце мая 2017-го года, ориентир стоимости – $1100.




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