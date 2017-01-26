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Крупные компании всегда к круглым датам своей истории выпускают сувенирную продукцию. Кому позволяет ассортимент - наносит на него упоминание о юбилее. Не стал исключением и Nikon, выпустивший несколько моделей объективов и фотоаппаратов c выгравированной надписью "100 лет Nikon".
11.05.2017
Photonews

Отличать эти модели будет и цвет: часть элементов покрашены краской другого цвета. Сложно сказать, насколько данные модели будут популярны у пользователей, на которых ориентирована эта репортерская техника, но, по всей видимости, все они будут выпущены ограниченным тиражом и разойдутся даже не по коллекционером, а по приближенным к компании агентствам в качестве подарков. Сомневаюсь, что эти камеры можно будет вживую увидеть на улице или хотя бы на тестах, отличий от базовых моделей, кроме цвета, в них нет. Но взглянуть на них, согласитесь было бы любопытно.

По всей видимости, версии, продающиеся через торговые сети, будут немного дороже.




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