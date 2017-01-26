Отличать эти модели будет и цвет: часть элементов покрашены краской другого цвета. Сложно сказать, насколько данные модели будут популярны у пользователей, на которых ориентирована эта репортерская техника, но, по всей видимости, все они будут выпущены ограниченным тиражом и разойдутся даже не по коллекционером, а по приближенным к компании агентствам в качестве подарков. Сомневаюсь, что эти камеры можно будет вживую увидеть на улице или хотя бы на тестах, отличий от базовых моделей, кроме цвета, в них нет. Но взглянуть на них, согласитесь было бы любопытно.
По всей видимости, версии, продающиеся через торговые сети, будут немного дороже.