рупные компании всегда к круглым датам своей истории выпускают сувенирную продукцию. Кому позволяет ассортимент - наносит на него упоминание о юбилее. Не стал исключением и Nikon, выпустивший несколько моделей объективов и фотоаппаратов c выгравированной надписью "100 лет Nikon".

Отличать эти модели будет и цвет: часть элементов покрашены краской другого цвета. Сложно сказать, насколько данные модели будут популярны у пользователей, на которых ориентирована эта репортерская техника, но, по всей видимости, все они будут выпущены ограниченным тиражом и разойдутся даже не по коллекционером, а по приближенным к компании агентствам в качестве подарков. Сомневаюсь, что эти камеры можно будет вживую увидеть на улице или хотя бы на тестах, отличий от базовых моделей, кроме цвета, в них нет. Но взглянуть на них, согласитесь было бы любопытно.

По всей видимости, версии, продающиеся через торговые сети, будут немного дороже.