Lomo’Instant Automat Glass

Объектив имеет фокусное расстояние 38 мм (или 21 экв.мм), его оптическая схема состоит из 6 элементов в 4 группах. Передняя линза имеет многослойное просветляющее покрытие. Можно устанавливать два значения диафрагмы – f/4.5 или f/22, а минимальное расстояние фокусировки составляет 30 см.



Камера имеет строгий геометрический дизайн, а с точки зрения внешней отделки – черное покрытие из кожзаменителя с флюоресцирующими оранжевыми деталями.



В камере имеется встроенная вспышка, реализован мощный режим Авто, экспорежим Bulb (выдержка от руки длительностью до 30 секунд), режим мультиэкспозиции (наложения снимков). Диапазон выдержек – от 8 до 1/250 секунды, предусмотрена экспокоррекция на +/– одну ступень.



В комплект поставки входит фильтр Splitzer для создания креативных мультиэкспозиций, а также линза для макросъемки, позволяющая фокусироваться на более близком (правда, конкретно не указано, на каком) расстоянии до объекта.