Lomo’Instant Automat Glass

Объектив имеет фокусное расстояние 38 мм (или 21 экв.мм), его оптическая схема состоит из 6 элементов в 4 группах. Передняя линза имеет многослойное просветляющее покрытие. Можно устанавливать два значения диафрагмы – f/4.5 или f/22, а минимальное расстояние фокусировки составляет 30 см.
Камера имеет строгий геометрический дизайн, а с точки зрения внешней отделки – черное покрытие из кожзаменителя с флюоресцирующими оранжевыми деталями.
В камере имеется встроенная вспышка, реализован мощный режим Авто, экспорежим Bulb (выдержка от руки длительностью до 30 секунд), режим мультиэкспозиции (наложения снимков). Диапазон выдержек – от 8 до 1/250 секунды, предусмотрена экспокоррекция на +/– одну ступень.
В комплект поставки входит фильтр Splitzer для создания креативных мультиэкспозиций, а также линза для макросъемки, позволяющая фокусироваться на более близком (правда, конкретно не указано, на каком) расстоянии до объекта.
Photonews
Объектив имеет фокусное расстояние 38 мм (или 21 экв.мм), его оптическая схема состоит из 6 элементов в 4 группах. Передняя линза имеет многослойное просветляющее покрытие. Можно устанавливать два значения диафрагмы – f/4.5 или f/22, а минимальное расстояние фокусировки составляет 30 см.
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