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Lomo’Instant Automat Glass

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Компания Lomography анонсировала новую камеру под названием Lomo’Instant Automat Glass.
26.03.2017
Photonews

Объектив имеет фокусное расстояние 38 мм (или 21 экв.мм), его оптическая схема состоит из 6 элементов в 4 группах. Передняя линза имеет многослойное просветляющее покрытие. Можно устанавливать два значения диафрагмы – f/4.5 или f/22, а минимальное расстояние фокусировки составляет 30 см. 

Камера имеет строгий геометрический дизайн, а с точки зрения внешней отделки – черное покрытие из кожзаменителя с флюоресцирующими оранжевыми деталями. 

В камере имеется встроенная вспышка, реализован мощный режим Авто, экспорежим Bulb (выдержка от руки длительностью до 30 секунд), режим мультиэкспозиции (наложения снимков). Диапазон выдержек – от 8 до 1/250 секунды, предусмотрена экспокоррекция на +/– одну ступень. 

В комплект поставки входит фильтр Splitzer для создания креативных мультиэкспозиций, а также линза для макросъемки, позволяющая фокусироваться на более близком (правда, конкретно не указано, на каком) расстоянии до объекта. 




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