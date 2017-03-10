стречайте «первый и единственный в мире» сверхширокоугольный объектив со светосилой f/1.8 – новый Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art.

Оптическая схема объектива включает в себя 16 элементов в 11 группах, в том числе 3 элемента FLD («F-низкодисперсионных»), а также 4 SLD (сверхнизкодисперсионных), призванных минимизировать поперечные хроматические аберрации, а также огромную 80-миллиметровую асферическую фронтальную линзу, уменьшающую дисторсию.