Оптическая схема объектива включает в себя 16 элементов в 11 группах, в том числе 3 элемента FLD («F-низкодисперсионных»), а также 4 SLD (сверхнизкодисперсионных), призванных минимизировать поперечные хроматические аберрации, а также огромную 80-миллиметровую асферическую фронтальную линзу, уменьшающую дисторсию.
Встречайте «первый и единственный в мире» сверхширокоугольный объектив со светосилой f/1.8 – новый Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art.
10.03.2017
Photonews
Photonews
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