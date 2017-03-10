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LUMIX G VARIO 45-200 ММ / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. (H-FSA45200)

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Компания Panasonic представила LUMIX G VARIO 45-200 мм / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. (H-FSA45200
10.03.2017
Photonews

Телеобъектив с фокусным расстоянием 90-400 экв.мм. Защищенный корпус и система пятиосной стабилизации изображения Dual I.S.2. Замена модели H-FS045200. 

- Системы стабилизации изображения POWER O.I.S. и пятиосная Dual I.S.2. позволяют вести съемку с рук; 
- скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки; 
- пыле- и влагозащита позволяют использовать объектив в полевых условиях; 
- подходит для высококачественной видеосъемки (описано выше); 
- оптическая схема объектива включает 16 элементов, объединенных в 13 групп, в том числе три линзы со сверхнизкой дисперсией; 
- покрытие линз уменьшает засветки и блики.




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