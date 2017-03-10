LUMIX G VARIO 45-200 ММ / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. (H-FSA45200)

Телеобъектив с фокусным расстоянием 90-400 экв.мм. Защищенный корпус и система пятиосной стабилизации изображения Dual I.S.2. Замена модели H-FS045200.



- Системы стабилизации изображения POWER O.I.S. и пятиосная Dual I.S.2. позволяют вести съемку с рук;

- скорость обмена данными между объективом и сенсором составляет 240 к/с, что обеспечивает высочайшую скорость работы системы автофокусировки;

- пыле- и влагозащита позволяют использовать объектив в полевых условиях;

- подходит для высококачественной видеосъемки (описано выше);

- оптическая схема объектива включает 16 элементов, объединенных в 13 групп, в том числе три линзы со сверхнизкой дисперсией;

- покрытие линз уменьшает засветки и блики.