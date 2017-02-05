Tamron 10-24mm F3.5-4.5 Di II VC HLD

У него обновлена оптика и добавлена система стабилизации изображения. В оптической схеме имеются элементы с низкой и сверхнизкой дисперсией, а также асферические и гибридные асферические. Используются широкодиапазонное просветляющее покрытие. Разработчики смогли добавить стабилизатор, не увеличивая размер объектива, при этом, как обещано, выигрыш достигает 4 экспоступеней.

В объективе использован новый HLD двигатель (с высокой/низкой модуляцией вращающего момента), который позволяет мягко управлять тяжелыми элементами объектива. Объектив имеет защиту от влаги, а на переднем элементе нанесено фтористое водоотталкивающее покрытие.