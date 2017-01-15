ДЕНЬ СТУДЕНТА в Академии Фотографии

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Шаг 1. Вы определяете свой уровень подготовленности и находите в расписании свой класс.
Шаг 2. Регистрируетесь.
УРОВЕНЬ ВАШЕЙ ПОДГОТОВКИ
Класс 1: будет интересен тем, кто делает первый шаг в изучении фотографии. Класс проходит в рамках программ 1-ой ступени, для начинающих. Это программы технической грамотности и необходимый базис практических навыков в основных жанрах фотографического мастерства.
Класс 2: будет интересен тем, кто свободно владеет своей камерой и базовыми умениями цифровой обработки изображений. Класс проходит в рамках программ 2-ой ступени, для продвинутых любителей. Это программы углубленно-теоретической подготовки и изучения специфических приемов съемки в различных жанрах.
Класс 3: будет интересен профессионалам, желающим повысить свою квалификацию и тем, кто хочет ими стать, класс проходит в рамках программ 3-ей и 4-ой ступеней
РАСПИСАНИЕ
12:00-13:00
Тема: «Блиц самых актуальных вопросов для начинающего фотографа»
Преподаватель: Виталий Оборин.
13:10-14:30
Тема: «Фотографировать - это просто, фотография - это сложно»
Преподаватель: Вадим Пискарёв.
14:45-16:00
Тема: «Особенности репортажной фотографии авто-мотоспортивных соревнований»
Спикер: Наталья Коновалова.
16:10-17:30
Тема: «Использование вспышек в портретной фотографии. Техника и творческие приемы»
Преподаватель: Николай Самара.
А ТАКЖЕ:
13:00-18:00 — открыта учительская АФ
15:00-17:00 — открыт класс портфолио-ревью
12:00-18:30 — открыто AntCafe
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