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ДЕНЬ СТУДЕНТА в Академии Фотографии

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«Зиме конец! - скоро весна!», - воскликнули мы и распахнули свои двери Днём Студента. И это значит, что 18 февраля в Академии Фотографии пройдут открытые уроки, которые вы сможете посетить совершенно бесплатно. Почувствуйте себя нашим студентом, окунитесь в творческую атмосферу Академии, прослушайте выбранный вами класс, задайте все вопросы и получите скидки на обучение от нас, а также наших партнёров в этот день.
11.02.2017
Photonews

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ОЧЕНЬ ПРОСТО 
Шаг 1. Вы определяете свой уровень подготовленности и находите в расписании свой класс. 
Шаг 2. Регистрируетесь. 

УРОВЕНЬ ВАШЕЙ ПОДГОТОВКИ 
Класс 1: будет интересен тем, кто делает первый шаг в изучении фотографии. Класс проходит в рамках программ 1-ой ступени, для начинающих. Это программы технической грамотности и необходимый базис практических навыков в основных жанрах фотографического мастерства. 
Класс 2: будет интересен тем, кто свободно владеет своей камерой и базовыми умениями цифровой обработки изображений. Класс проходит в рамках программ 2-ой ступени, для продвинутых любителей. Это программы углубленно-теоретической подготовки и изучения специфических приемов съемки в различных жанрах. 

Класс 3: будет интересен профессионалам, желающим повысить свою квалификацию и тем, кто хочет ими стать, класс проходит в рамках программ 3-ей и 4-ой ступеней

 

РАСПИСАНИЕ

12:00-13:00
Тема: «Блиц самых актуальных вопросов для начинающего фотографа»
Преподаватель: Виталий Оборин.

13:10-14:30
Тема: «Фотографировать - это просто, фотография - это сложно»
Преподаватель: Вадим Пискарёв.

14:45-16:00
Тема: «Особенности репортажной фотографии авто-мотоспортивных соревнований»
Спикер: Наталья Коновалова.

16:10-17:30
Тема: «Использование вспышек в портретной фотографии. Техника и творческие приемы»
Преподаватель: Николай Самара.

А ТАКЖЕ:

13:00-18:00 — открыта учительская АФ
15:00-17:00 — открыт класс портфолио-ревью
12:00-18:30 — открыто AntCafe
Всем известный гипермаркет профессиональной фототехники PhotoSale откроет мобильный магазин.

*БОНУСЫ В ЭТОТ ДЕНЬ

  • Скидка 15% на курсы для начинающих и продвинутых.
  • Скидки на профессиональные курсы Фотография от А до Я, Профессиональная фотография. Дневное обучение, Профессиональная фотография. Вечернее обучение, Курс видео на DSLR-камеры — для студентов и выпускников — 15%, для всех остальных — 7%.
  • Скидки на технику всем владельцам зарегистрированных карт PhotoSale.
  • Скидки от компании МаркоПРО на технику Elinchrom — 15% и Photoflex — 10%.
  • Скидки не распространяются на курсы по цифровой обработке изображения.
  • Каждый оплативший курс в Академии Фотографии в День Студента получит бонусную карту «Студент».
 



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