ДЕНЬ СТУДЕНТА в Академии Фотографии

Зиме конец! - скоро весна!», - воскликнули мы и распахнули свои двери Днём Студента. И это значит, что 18 февраля в Академии Фотографии пройдут открытые уроки, которые вы сможете посетить совершенно бесплатно. Почувствуйте себя нашим студентом, окунитесь в творческую атмосферу Академии, прослушайте выбранный вами класс, задайте все вопросы и получите скидки на обучение от нас, а также наших партнёров в этот день.

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Шаг 1. Вы определяете свой уровень подготовленности и находите в расписании свой класс.

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УРОВЕНЬ ВАШЕЙ ПОДГОТОВКИ

Класс 1: будет интересен тем, кто делает первый шаг в изучении фотографии. Класс проходит в рамках программ 1-ой ступени, для начинающих. Это программы технической грамотности и необходимый базис практических навыков в основных жанрах фотографического мастерства.

Класс 2: будет интересен тем, кто свободно владеет своей камерой и базовыми умениями цифровой обработки изображений. Класс проходит в рамках программ 2-ой ступени, для продвинутых любителей. Это программы углубленно-теоретической подготовки и изучения специфических приемов съемки в различных жанрах.

Класс 3: будет интересен профессионалам, желающим повысить свою квалификацию и тем, кто хочет ими стать, класс проходит в рамках программ 3-ей и 4-ой ступеней

РАСПИСАНИЕ

12:00-13:00

Тема: «Блиц самых актуальных вопросов для начинающего фотографа»

Преподаватель: Виталий Оборин.

13:10-14:30

Тема: «Фотографировать - это просто, фотография - это сложно»

Преподаватель: Вадим Пискарёв.

14:45-16:00

Тема: «Особенности репортажной фотографии авто-мотоспортивных соревнований»

Спикер: Наталья Коновалова.

16:10-17:30

Тема: «Использование вспышек в портретной фотографии. Техника и творческие приемы»

Преподаватель: Николай Самара.

А ТАКЖЕ:

13:00-18:00 — открыта учительская АФ

15:00-17:00 — открыт класс портфолио-ревью

12:00-18:30 — открыто AntCafe

Всем известный гипермаркет профессиональной фототехники PhotoSale откроет мобильный магазин.

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