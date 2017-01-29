Новый зум-объектив характеризуется высокой скоростью автофокусировки и наличием системы стабилизации изображения. Конструкция включает 17 элементов в 12 группах, в том числе элементы LD (с низкой дисперсией) и XLD (со сверхнизким значением дисперсии. Покрытие на основе фтора защищает фронтальную линзу от грязи и воды.
Основные технические характеристики объектива Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030):
- Фокусное расстояние: 70–300 мм;
- Максимальная диафрагма: f/4–5.6;
- Минимальная диафрагма: f/32–45;
- Конструкция: 17 элементов в 12 группах;
- Минимальное расстояние фокусировки: 1,5 м;
- Число лепестков диафрагмы: 9;
- Размер фильтра: 62 мм;
- Максимальный диаметр: 82,2 мм;
- Длина: 142,7 мм;
- Вес: 765 г.
Компания Tamron анонсировала объектив SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030), рассчитанный на использование с полнокадровыми зеркальными фотоаппаратами (DSLR).
05.02.2017
Photonews
Photonews
Новый зум-объектив характеризуется высокой скоростью автофокусировки и наличием системы стабилизации изображения. Конструкция включает 17 элементов в 12 группах, в том числе элементы LD (с низкой дисперсией) и XLD (со сверхнизким значением дисперсии. Покрытие на основе фтора защищает фронтальную линзу от грязи и воды.
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