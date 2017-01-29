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Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

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Компания Tamron анонсировала объектив SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030), рассчитанный на использование с полнокадровыми зеркальными фотоаппаратами (DSLR).
05.02.2017
Photonews

Новый зум-объектив характеризуется высокой скоростью автофокусировки и наличием системы стабилизации изображения. Конструкция включает 17 элементов в 12 группах, в том числе элементы LD (с низкой дисперсией) и XLD (со сверхнизким значением дисперсии. Покрытие на основе фтора защищает фронтальную линзу от грязи и воды. 

Основные технические характеристики объектива Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030): 
- Фокусное расстояние: 70–300 мм; 
- Максимальная диафрагма: f/4–5.6; 
- Минимальная диафрагма: f/32–45; 
- Конструкция: 17 элементов в 12 группах; 
- Минимальное расстояние фокусировки: 1,5 м; 
- Число лепестков диафрагмы: 9; 
- Размер фильтра: 62 мм; 
- Максимальный диаметр: 82,2 мм; 
- Длина: 142,7 мм; 
- Вес: 765 г.




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