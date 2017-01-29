Новый зум-объектив характеризуется высокой скоростью автофокусировки и наличием системы стабилизации изображения. Конструкция включает 17 элементов в 12 группах, в том числе элементы LD (с низкой дисперсией) и XLD (со сверхнизким значением дисперсии. Покрытие на основе фтора защищает фронтальную линзу от грязи и воды.



Основные технические характеристики объектива Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030):

- Фокусное расстояние: 70–300 мм;

- Максимальная диафрагма: f/4–5.6;

- Минимальная диафрагма: f/32–45;

- Конструкция: 17 элементов в 12 группах;

- Минимальное расстояние фокусировки: 1,5 м;

- Число лепестков диафрагмы: 9;

- Размер фильтра: 62 мм;

- Максимальный диаметр: 82,2 мм;

- Длина: 142,7 мм;

- Вес: 765 г.