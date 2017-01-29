Новая К-МОП матрица формата APS-C имеет разрешение 24 Мп, а диапазон чувствительности простирается до шокирующего значения ISO 819200. Механический затвор обеспечивает короткие выдержки до 1/6000 секунды, а электронный – до 1/24000 секунды.



В камере Pentax KP реализована пятиосевая система стабилизации изображения второго поколения «Shake Reduction II»

Как и другие современные зеркалки Pentax, модель KP поддерживает технологию Pixel Shift Resolution, при которой делается четыре последовательных снимка со сдвигом матрицы по кругу на один пиксель, и эти снимки сразу же объединяются в один результирующий, что дает более высокое разрешение и качественную цветопередачу. Сдвиг матрицы также может использоваться для борьбы с муаром – в режиме эмуляции низкочастотного фильтра.Корпус Pentax KP относительно компактен, имеет пыле- и влагозащиту, специфицирована работа на морозе до –10°C. Пентапризма видоискателя обеспечивает «почти 100-процентное» покрытие кадра и дает эквивалентное увеличение 0,63x. Дисплей сенсорный, наклонный, с типовой диагональю 3”. Возможна установка сменных рукояток, на выбор предлагаются три типоразмера.Как и другие зеркальные камеры бренда, Pentax KP гибко конфигурируется. Есть режимы приоритета диафрагмы, выдержки и ISO, функция слежения за звездами, беспроводное управление вспышками. В режимы брекетинга добавлены новые опции – по глубине резкости и по движению. Серийная съемка может идти со скоростью до 7 кадров в секунду, в видеосъемка – в разрешении Full HD при частоте кадров 60i/50i/30p/25p/24p. Имеется встроенный Wi-Fi.Pentax KP нет порта HDMI. Вместо него имеется SlimPort, позволяющий выводить HD-видео через порт microUSB.Количество снимков, которое KP может сделать на одном заряде аккумулятора, обозначено как 390. По меркам зеркальных камер, это довольно скоромно. Предлагается опциональная батарейная рукоятка, в которую помещается дополнительный аккумулятор D-LI109, либо существенно более емкий D-LI90.