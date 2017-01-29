Mirage Trio USB Charging Station

Сзади можно поставить смартфон (Apple или Android), при этом его дисплей будет виден под удобным углом.



Встроенная в «объектив беззеркальной камеры» зарядка позволяет заряжать часы Apple Watch – просто вешаете их на «объектив».



Наконец, полноразмерный USB-порт на боковой грани «камеры» может заряжать любое устройство с USB-разъемом.



«Красивое, стильное зарядное устройство для вашего офиса, кухни, спальни или кабинета» – так характеризует своё детище производитель. «Прекрасный подарок любому фотографу или видеографу!»



В комплект входят кабели с переходниками на iPhone и Android, причем все мелкие аксессуары помещаются внутрь корпуса «камеры».