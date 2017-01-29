Mirage Trio USB Charging Station

Сзади можно поставить смартфон (Apple или Android), при этом его дисплей будет виден под удобным углом.
Встроенная в «объектив беззеркальной камеры» зарядка позволяет заряжать часы Apple Watch – просто вешаете их на «объектив».
Наконец, полноразмерный USB-порт на боковой грани «камеры» может заряжать любое устройство с USB-разъемом.
«Красивое, стильное зарядное устройство для вашего офиса, кухни, спальни или кабинета» – так характеризует своё детище производитель. «Прекрасный подарок любому фотографу или видеографу!»
В комплект входят кабели с переходниками на iPhone и Android, причем все мелкие аксессуары помещаются внутрь корпуса «камеры».
Это зарядное устройство производства компании Fotodiox, с его помощью можно одновременно заряжать до трех различных гаджетов.
29.01.2017
Photonews
Photonews
Сзади можно поставить смартфон (Apple или Android), при этом его дисплей будет виден под удобным углом.
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