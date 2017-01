Говард Шатц. 25 лет в фотографии

Говард Шатц – фотограф с мировым именем, получивший международное признание за свои портретные работы, а также фотографии, созданные в самых разных жанрах, среди которых – танец, спорт, съемка под водой. Его работы выставляются по всему миру и входят в состав многочисленных частных коллекций и музеев, включая Международный центр фотографии в Нью-Йорке, Музей Окленда и Musee De l’Elysee. Кроме того фотографии Шатца публиковались в многочисленных журналах, включая Vanity Fair, Vogue, The New York Times Magazine, The New Yorker, и на обложках TIME, Sports Illustrated, US News World Report и GQ Italia.



Он детально исследует структуру и физическое строение тела в сериях «Танец», «Спортсмены», «Человеческое тело», «Складки», «Исследование движения» переводя многие сюжеты из научного в эстетическое измерение.



Он создает тонкие условия взаимодействия с людьми, которые в других обстоятельствах едва ли хотели бы оказаться перед объективом. Шатц предлагает им на несколько минут находиться в центре внимания, где они перестают быть объектами статистических данных и «слепым пятном» общества, а становятся конкретными людьми со своими историями. Благодаря точно выстраиваемой дистанции они чувствуют защищенность, а зритель не испытывает неловкости при взгляде на портреты. В этих сериях особенно проявляется социальная функция фотографии, столь важная для традиции американской фотографии.



В фотографиях Говарда Шатца можно найти отсылки к различным фотографическим практикам и работам известных авторов от Роберта Мэпплторпа до Грега Гормана и Гьена Мили. В то же время его фотографии сами становятся безошибочно узнаваемыми в современном мире многочисленных изображений. Благодаря большим форматам, которые выбирает для своих работ автор, зритель получает возможность соотнести себя с изображением и увидеть детали, обычно недоступные нашему взгляду. За 25 лет в фотографии Говард Шатц выпустил более 20 книг, последнее двухтомное издание «Schatz Images: 25 years» объединившее лучшие работы автора получила в 2015 году главный приз Международной премии фотокниги и звание книги года.



ВЫСТАВКА ПРОЙДЕТ ДО 12 МАРТА, 2017

