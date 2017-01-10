Liveman C1: первая экшен-камера LeEco

Новинка оборудована 16-мегапиксельным сенсором и объективом с углом поля зрения 140 градусов. Поддерживается запись видео в формате 4К (3840 × 2160 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Для хранения отснятых материалов служит карта памяти microSD.
Устройство оборудовано 1,8-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления. Есть порты microHDMI и USB, а также адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 1050 мА·ч.
Комплект поставки, помимо различных креплений, включает специальный герметичный футляр, позволяющий использовать экшен-камеру под водой на глубине до 40 метров. Предусмотрена функция начала видеозаписи по сигналу от акселерометра.
Компания LeEco представила очередную новинку — свою первую экшен-камеру, получившую название Liveman C1.
15.01.2017
Photonews
Photonews
Новинка оборудована 16-мегапиксельным сенсором и объективом с углом поля зрения 140 градусов. Поддерживается запись видео в формате 4К (3840 × 2160 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Для хранения отснятых материалов служит карта памяти microSD.
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