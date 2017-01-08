KODAK EKTRA: ВОЗРОЖДЕНИЕ БРЕНДА

Сегодня легендарное имя получил современный смартфон. Начинка в новом смартфоне с фотографическим именем Kodak Ektra
- - Android 6.0 (Marshmallow)
- - Автофокусная камера разрешением 21 мегапиксел с двойной светодиодной вспышкой
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- Широкоугольный объектив 26,5 мм (в
35-ммэквиваленте) f/2,0, с оптической стабилизацией
- - Фронтальная автофокусная камера 13 мегапикселов
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- 10-ядерныйпроцессор Helio X20 Decacore 2,3 ГГц, оперативная память 3 Гб
- - Память 32 Гб, расширяется картами микро-SD
- - Сенсорный экран Full HD диагональю 5 дюймов
- - Продвинутый ручной режим: настройка экспозиции, светочувствительности, фокусировки, баланса белого, выдержки
- - Виртуальный диск выбора сюжетных программ (в т.ч. портрет, спорт, ночная съёмка, панорама, HDR, макро, пейзаж и др.)
- - Интегрированное приложение для печати
- - Видеосъёмка Super 8 (стилизация под знаменитый формат любительской киносъёмки, до сих пор поддерживаемый брендом Kodak)
- - Встроенная поддержка загрузки в социальные сети
- - Батарея 3000 мА·ч, скоростное зарядное устройство USB 3.0 тип C