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KODAK EKTRA: ВОЗРОЖДЕНИЕ БРЕНДА

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Bullitt Group представила новый фотосмартфон на платформе Android, получивший легендарное имя Kodak Ektra
10.01.2017
Photonews

Сегодня легендарное имя получил современный смартфон. Начинка в новом смартфоне с фотографическим именем Kodak Ektra

 
  • - Android 6.0 (Marshmallow)
  • - Автофокусная камера разрешением 21 мегапиксел с двойной светодиодной вспышкой
  • - Широкоугольный объектив 26,5 мм (в 35-мм эквиваленте) f/2,0, с оптической стабилизацией
  • - Фронтальная автофокусная камера 13 мегапикселов
  • - 10-ядерный процессор Helio X20 Decacore 2,3 ГГц, оперативная память 3 Гб
  • - Память 32 Гб, расширяется картами микро-SD
  • - Сенсорный экран Full HD диагональю 5 дюймов
  • - Продвинутый ручной режим: настройка экспозиции, светочувствительности, фокусировки, баланса белого, выдержки
  • - Виртуальный диск выбора сюжетных программ (в т.ч. портрет, спорт, ночная съёмка, панорама, HDR, макро, пейзаж и др.)
  • - Интегрированное приложение для печати
  • - Видеосъёмка Super 8 (стилизация под знаменитый формат любительской киносъёмки, до сих пор поддерживаемый брендом Kodak)
  • - Встроенная поддержка загрузки в социальные сети
  • - Батарея 3000 мА·ч, скоростное зарядное устройство USB 3.0 тип C




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