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Fujifilm FinePix XP120

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Компания Fujifilm анонсировала выход всепогодного фотоаппарата FinePix XP120, созданного для экстремалов, спортсменов и поклонников активных видов отдыха.
08.01.2017
Photonews

Новинка выполнена в защищённом корпусе. Использовать камеру можно под водой на глубине до 20 метров. Производитель гарантирует сохранение работоспособности при падениях с высоты до 1,8 метра и при эксплуатации при температурах до минус 10 градусов Цельсия. 

В устройстве применены 1/2,3-дюймовая КМОП-матрица с обратной засветкой и 16,4 млн эффективных пикселей и объектив с 5-кратным оптическим трансфокатором. Предусмотрена система Intelligent Digital Zoom. 

Камера наделена 3-дюймовым дисплеем и адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Поддерживается последовательная фотосъёмка со скоростью 10 кадров в секунду, съёмка панорам с углом охвата 360 градусов и запись видеоматериалов в формате Full HD (1920 × 1080 точек) со скоростью до 60 кадров в секунду.




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