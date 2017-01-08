Fujifilm FinePix XP120

Новинка выполнена в защищённом корпусе. Использовать камеру можно под водой на глубине до 20 метров. Производитель гарантирует сохранение работоспособности при падениях с высоты до 1,8 метра и при эксплуатации при температурах до минус 10 градусов Цельсия.



В устройстве применены 1/2,3-дюймовая КМОП-матрица с обратной засветкой и 16,4 млн эффективных пикселей и объектив с 5-кратным оптическим трансфокатором. Предусмотрена система Intelligent Digital Zoom.



Камера наделена 3-дюймовым дисплеем и адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Поддерживается последовательная фотосъёмка со скоростью 10 кадров в секунду, съёмка панорам с углом охвата 360 градусов и запись видеоматериалов в формате Full HD (1920 × 1080 точек) со скоростью до 60 кадров в секунду.