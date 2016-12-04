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Презентация книги «Рожденные в СССР» Игоря Мухина

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Творческая встреча с Игорем Мухиным, небольшая выставка работ мастера и презентация второго издания бестселлера фотографа — «Рожденные в СССР».
25.12.2016
Photonews

Книга «Рожденные в СССР» в 2005 году была первым альбомом, выпущенным издательством Леонида Гусева и одной из первых попыток издать авторскую фотокнигу в России.
За прошедшие годы альбом Игоря Мухина приобрел, практически, культовый статус. Тираж был распродан несколько лет назад, и любители фотографии и коллекционеры разыскивают немногие сохранившиеся букинистические экземпляры, стоимость которых доходит до 250 долларов.
В 2016 году автор и издательство Treemedia выпустили второе, измененное издание «Рожденных в СССР». В новом издании появились 20 новых фотографий Игоря Мухина, снятые, в том числе, в последние год

Время: начало в 19.00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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