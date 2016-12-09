Metz mecablitz M400 для всех фотосистем

Вспышка Metz mecablitz M400 имеет ведущее число 40 при ISO 100 и зуме 105 мм. Вспышка оснащена поворотно-наклонной головой и совместима с камерами Canon, Fujifilm, Nikon, Micro Four Thirds, Pentax и Sony, обеспечивая TTL-замер. Со всеми брендами (кроме Fujifilm) реализовано беспроводное TTL управление вспышкой, причем М400 может работать и как ведомая, и как ведущая в группе. Имеется разъем USB для будущих обновлений прошивки.
Возможен режим высокоскоростной синхронизации, срабатывание по первой и второй шторке, а также 25 уровней ручного управления энергией импульса. Кроме того, имеется встроенный постоянный источник света 100 люкс с шестью уровнями регулировки.
Немецкая компания Metz выпустила вспышку компактного размера, которая обеспечивает беспроводное TTL-управление и оптимальная для работы в диапазоне фокусных расстояний 24-105 мм.
09.12.2016
Photonews
Photonews
Вспышка Metz mecablitz M400 имеет ведущее число 40 при ISO 100 и зуме 105 мм. Вспышка оснащена поворотно-наклонной головой и совместима с камерами Canon, Fujifilm, Nikon, Micro Four Thirds, Pentax и Sony, обеспечивая TTL-замер. Со всеми брендами (кроме Fujifilm) реализовано беспроводное TTL управление вспышкой, причем М400 может работать и как ведомая, и как ведущая в группе. Имеется разъем USB для будущих обновлений прошивки.
Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь
Новости по теме /
21.12.2016Zhongyi Mitakon 20mm f/2.0 4.5X Super Macro
21.12.2016Проект Relonch
21.12.2016Сверхплотный ND фильтр Syrp
12.12.2016Компактная камера Light L16 с 16 объективами
09.12.2016Metz mecablitz M400 для всех фотосистем