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Metz mecablitz M400 для всех фотосистем

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Немецкая компания Metz выпустила вспышку компактного размера, которая обеспечивает беспроводное TTL-управление и оптимальная для работы в диапазоне фокусных расстояний 24-105 мм.
09.12.2016
Photonews

Вспышка Metz mecablitz M400 имеет ведущее число 40 при ISO 100 и зуме 105 мм. Вспышка оснащена поворотно-наклонной головой и совместима с камерами Canon, Fujifilm, Nikon, Micro Four Thirds, Pentax и Sony, обеспечивая TTL-замер. Со всеми брендами (кроме Fujifilm) реализовано беспроводное TTL управление вспышкой, причем М400 может работать и как ведомая, и как ведущая в группе. Имеется разъем USB для будущих обновлений прошивки. 

Возможен режим высокоскоростной синхронизации, срабатывание по первой и второй шторке, а также 25 уровней ручного управления энергией импульса. Кроме того, имеется встроенный постоянный источник света 100 люкс с шестью уровнями регулировки. 




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