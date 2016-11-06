Фотовыставка Фотография – холст, масло. Выставка Анны Останиной

Работы Анны – тот случай, когда техника исполнения не менее важна, чем мастерство съемки. В своих фотографиях-картинах Анна постоянно усовершенствует свою методику и исследует окружающий мир через природу света и графику. В результате сложного процесса снимок проецируется на холст, изображение наносится масляными красками, причем в несколько слоев. На изготовление одного отпечатка может уйти несколько недель, а себестоимость одной фотографии достигает 500 евро. Черно-белые работы в технике гуммимасляной печати похожи на гравюру или рисунок карандашом в старинных книгах. Благодаря ручному изготовлению каждая фотография неповторима. Это возвращает зрителя к монументальным темам, создаёт впечатление протяженности сюжета во времени.



Сегодня во всем мире лишь немногие мастера работают в такой сложной технике, изучение которой ещё продолжается. В России Анна Останина едва ли не единственный фотограф, кто занимается гуммимасляной печатью профессионально. Занимается не так давно – несколько лет назад она увидела мастер-класс американских фотографов, освоила эту технику и во многом усовершенствовала процесс, сделав его более технологичным.



Работы в технике гуммимасляной печати неизменно вызывают восторженный отклик у зрителей. Кажется, что портреты несут в себе некие особенные чувства, а средневековые замки Германии предельно достоверно передают дух эпохи, однако наиболее эффектно выглядят простые по сюжету пейзажи – одинокие деверья, опушка леса, старая проселочная дорога. Работы наполняет графическая детальность, а спокойные тона словно выведены опытной рукой художника. Добавим, что впечатление от фотоработы в данной технике, увиденное на экране не составляет и малой доли эффекта от просмотра фотографии в музейном пространстве. Сегодня во всем мире лишь немногие мастера работают в такой сложной технике, изучение которой ещё продолжается. В России Анна Останина едва ли не единственный фотограф, кто занимается гуммимасляной печатью профессионально. Занимается не так давно – несколько лет назад она увидела мастер-класс американских фотографов, освоила эту технику и во многом усовершенствовала процесс, сделав его более технологичным.Работы в технике гуммимасляной печати неизменно вызывают восторженный отклик у зрителей. Кажется, что портреты несут в себе некие особенные чувства, а средневековые замки Германии предельно достоверно передают дух эпохи, однако наиболее эффектно выглядят простые по сюжету пейзажи – одинокие деверья, опушка леса, старая проселочная дорога. Работы наполняет графическая детальность, а спокойные тона словно выведены опытной рукой художника. Добавим, что впечатление от фотоработы в данной технике, увиденное на экране не составляет и малой доли эффекта от просмотра фотографии в музейном пространстве.



Анна – участник групповых и персональных выставок в России и за рубежом. В том числе: Манеж (Санкт-Петербург), Русский музей (Санкт- Петербург), Винзавод (Москва), Галерея CentroArteModerna (Пиза), Галерея Рахманинов дворик (Санкт - Петербург), Музей графики (Пиза), Арт-резиденция Zahradnik (Прага). Персональные выставки: галерея Imago (Италия), галерея CentroArteModerna (Италия), галерея «Рахманинов дворик» (Санкт-Петербург) в рамках проекта «Петербургская монохромная художественная фотография на рубеже веков».



Место проведения: Галерея Классической Фотографии, Саввинская набережная, дом 23 стр. 1 (м. «Спортивная», последний вагон из центра). Анна – участник групповых и персональных выставок в России и за рубежом. В том числе: Манеж (Санкт-Петербург), Русский музей (Санкт- Петербург), Винзавод (Москва), Галерея CentroArteModerna (Пиза), Галерея Рахманинов дворик (Санкт - Петербург), Музей графики (Пиза), Арт-резиденция Zahradnik (Прага). Персональные выставки: галерея Imago (Италия), галерея CentroArteModerna (Италия), галерея «Рахманинов дворик» (Санкт-Петербург) в рамках проекта «Петербургская монохромная художественная фотография на рубеже веков».Место проведения: Галерея Классической Фотографии, Саввинская набережная, дом 23 стр. 1 (м. «Спортивная», последний вагон из центра).

Время работы галереи с 12:00 до 21:00.

8-495-510-77-13