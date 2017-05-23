Тест Canon EOS 6D Mark II

рошло уже около 2-х недель со дня официального анонса камеры и о ней уже можно составить первое мнение.

Начнем с первого впечатления: камера Canon EOS 6D Mark II хорошо лежит в руке, производитель сам заявляет, что это «очень компактная и легкая полноформатная зеркальная камера», нам ее корпус напомнил о родственной модели более высокого уровня EOS 5D Mark IV. Согласно техническим характеристикам Canon EOS 6D Mark II действительно на несколько миллиметров меньше и примерно на 35 граммов легче. Вместе с объективом 24-105 mm зеркалка нам показалась очень удобной в работе. А кроме того у нее весьма крепкий корпус, для работы с камерой в сырую погоду производитель защитил ее от пыли и брызг. Количество и тип герметичных уплотнителей соответствует стандарту EOS 5D Mark III.

Как и первая камера из линейки EOS 6D новинка EOS 6D Mark II предназначена в первую очередь для двух целевых групп: с одной стороны, это начинающие фотографы, которые хотят научиться работать с полнокадровой съемкой. С другой стороны, это профессионалы, которые не хотят больше в качестве дополнительной камеры использовать недорогую модель, а ищут что-то более серьезное. К поворотному дисплею лучше всего привыкли как раз начинающие, работавшие раньше с камерами APS-C-класса.

Nikon уловил эту тенденцию уже три года назад и выпустил на рынок первую полнокадровую зеркальную камеру с откидным дисплеем. Теперь, с появлением EOS 6D Mark II наконец-то и фанаты Canon могут порадоваться этой удобной функции. Новинка представляет собой первую в мире полнокадровую цифровую камеру со свободно поворотным сенсорным дисплеем. Благодаря такой функции вы сможете легко фотографировать, сидя на корточках, или подняв камеру над головой. Сделать селфи? ­ Без проблем, экран с высоким разрешением можно повернуть вбок и развернуть на 180 градусов вперед.

Сенсорная функция экрана в практическом тесте показала себя вполне убедительно. Фотографам теперь можно одним пальцем пролистать меню, переместить точку фокусировку при фото- и видеосъемке, а кроме того пролистать снятые кадры в галерее. Как и экранам смартфонов, дисплею доступна функция мультитач, которая позволяет двумя пальцами увеличить или уменьшить изображение на экране.

Благодаря функции автофокуса Dual Pixel на матрице камеры перемещение фокуса, как показал наш практический тест, срабатывает быстро и точно. Правда, высоких скоростей беззеркальных камер линейки Lumix новая камера всё же достичь пока не способна, но, похоже, Canon идет к этому. Если будете работать с автоматическим следящим автофокусом, то можете настроить скорость реакции и ускорение слежения в режиме «AI Servo AF» в меню камеры.

С появлением EOS 6D Mark II полноформатная CMOS-матрица празднует свой дебют в классе полнокадровых камер Canon. Матрица камеры имеет разрешение 26 мегапикселей, что позволяет камере занять место между моделями EOS 5D Mark III с 22 Мп и EOS 5D Mark IV с 30 Мп. Максимальный уровень светочувствительности ­ISO 40 000. Кроме того можно расширить светочувствительность в диапазоне ISO 50 –102 400.

У камеры есть функции WiFi, NFC и Bluetooth, которые, как и у ведущей беззеркальной модели EOS M5, дают камере возможность для беспроводной передачи данных и для удаленного управления, например с телефона или планшета. От EOS M5 новинка унаследовала и процессор Digic-7, который позволяет при съемке видео использовать 5-осевую стабилизацию изображения. Как уже упоминалось в начале, при видеосъемке придется удовольствоваться разрешением Full-HD и скоростью 60 кадров в секунду. Выхода для наушников нет. Правда, есть вход для микрофона и функция HDR-Video.

Камера Canon EOS 6D Mark II создана в основном для фотосъемки. При этом нас приятно удивила скорость серийной съемки – 6,5 кадров в секунду, что для полнокадровой 26-мегапиксельной зеркальной камеры отличный результат. Система автофокуса досталась камере от EOS 80D, она представляет собой 45 зон фазового автофокуса, каждая перекрестного типа. В нашем практическом тесте камера показала очень быструю фокусировку.

Кстати, камере не помешал бы второй слот для карт памяти. А еще видоискатель более высокого качества, оптический видоискатель камеры покрывает лишь 98% кадра, это при цене камеры более 150 тыс. руб. неприятно удивляет.

Технические характеристики:

Тип, размер матрицы, мм CMOS, 36×24 Разрешение матрицы общее/эффективное, Мп 27.1 / 26.2 Диапазон чувствительности матрицы, ISO 100 — 40 000 Расширение чувствительности, ISO 50 [Low], 51 200 [Нi1], 102 400 [Нi2] Процессор DIGIC 7 Система фазовой автофокусировки 45 точек крестового типа Система гибридной автофокусировки Dual Pixel CMOS AF Датчик замера экспозиции RGB, 7560 пикселей с чувствительностью к ИК-диапазону Диапазон выдержки, с 1/4000 до 30 Минимальная выдержка синхронизации, с 1/180 Видоискатель, покрытие / увеличение 98% / 0.71x Скорость серийной съёмки, к/с 6.5 с фокусом по первому кадру до 4.0 со следящим автофокусом в режиме LiveView Дисплей 3'', поворотный, сенсорный 1 040 000 точек Видеозапись HD, Full HD @ 60p Интервальное видео 4K Стабилизация изображения Оптическая, 5-осевая электронная Обнаружение мерцания да Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth, NFC GPS модуль да Электронный уровень да Батарея LP-E6N / LP-E6, 7.2В, 1800 / 1865 мА-ч Количество фото на одном заряде Около 1200 при съёмке через видоискатель Карты памяти SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Габариты 144,0×110,5×74,8 мм Масса с картами памяти и аккумулятором, г 765 Комплектные объективы EF 24-70mm F/4L IS USM, EF 24-105mm F/4L IS II USM, EF 24-105mm F/3,5-5,6 IS STM

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