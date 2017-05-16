Правило третей - миф или реальность?

эвис Лиф Гловер из Гонолулу, Гавайи, — фотохудожник, автор статей и основатель фотостудии IPOX. Он убежден, что принципы гештальтпсихологии применимы не только к психике, душе, но также к фотографии и искусству в целом. В своей статье о принципах композиции он рассуждает о классическом правиле третей в изображениях и о том, почему от него стоит отказаться.

"Меня зовут Тэвис Лиф Гловер, я обычный фотограф, такой же, как и вы, и моя цель — создавать произведения искусства, которыми я мог бы гордиться, которыми мог бы поделиться с миром. Но в начале моего пути мне что-то очень мешало — как оказалось, это было правило третей. Всем нам в нашем творческом младенчестве насильно скармливают идею о правиле третей, и даже когда наше понимание композиции становится более зрелым, мы по-прежнему не можем от нее избавиться. Возможно, мы сможем изменить будущее искусства, если вместе откажемся от правила третей и познакомимся с бесценными композиционными приемами, о которых рассказывается в этой статье. Без композиции искусство процветать не может. Но, используя правило третей для ее создания, вы оказываетесь в тупике посредственности. Звучит жестко — но это так. Я пытаюсь показать, что правило третей — это даже не правило, которое нужно нарушить, это база, на которой вы строите — или не строите — свои произведения. Это ваш выбор".

Миф № 1 о правиле третей: «Оно делает изображение приятным глазу»

Что значит «делает изображение приятным глазу»? Уверяю вас, это не имеет ничего общего с размещением людей и предметов на пересечении неких линий. Приятна глазу та композиция, которая четко воспринимается зрителем, без отвлекающих элементов, без путаницы и непоследовательности. Как этого добиться? Во-первых, надо понять, как мозг воспринимает зрительные стимулы. В качестве пояснения воспользуемся понятиями из гештальтпсихологии. Например, на этом фото применяется техника «Взаимодействие фигуры и фона», которая дает возможность четко разделить персонажа фотографии и задний фон...

Фотография Анри Картье-Брессона, которая демонстрирует «взаимодействие фигуры и фона»

... или «Закон продолжения», который позволяет создавать изогнутые арабески с помощью множества предметов...

Картина Эдгара Дега, демонстрирующая «арабеску»

... или «Наибольшая область контраста», которая помогает направить взгляд зрителя к главному персонажу.

Фотография Дэвида Беллемера, в которой использован принцип «Наибольшая область контраста»

Миф № 2: «Этим правилом пользуются профессионалы»

Очередной распространенный миф. Возьмем для примера Энни Лейбовиц. Она, безусловно, профессионал и один из самых вдохновляющих фотографов нашего времени. Давайте наложим сетку правила третей на один из ее снимков и посмотрим, использовала она это правило или нет.

Расположение каминной полки соответствует правилу третей

Как видим, каминная полка идет ровно вдоль линии. Хм, видимо, Энни действительно использовала правило третей… но погодите, а как она расположила моделей? Как ей удалось создать столь замечательную композицию, если можно пользоваться только вертикальными и горизонтальными направляющими? Некоторые из моделей расположены по сетке, но что дальше? Как разместить их руки, ноги, платья, взгляды? И вот тут на сцену выходит динамическая симметрия.

Это — динамический прямоугольник √4 с основными сечениями — горизонтальными и вертикальными

Динамический прямоугольник √4 можно разделить на четыре меньших прямоугольника √4. Энни разместила модели согласно динамической симметрии, или, другими словами, решетчатой системы

Это прямоугольник 1:1,5 с основными сечениями. В прямоугольнике √4 можно разместить 3 прямоугольника 1:1,5

Полная сетка решетчатой системы

Динамическая симметрия помогает нам организовать композицию, она использует вертикальные, горизонтальные и диагональные линии для создания ритма и единства изображения. Будь то картина, фотография или скульптура, динамическая симметрия работает для всего.

«Лаокоон и его сыновья» — греческая скульптура, выполненная с использованием динамической симметрии

Миф № 3: «Правило третей помогает взгляду двигаться по изображению»

Это заявление очень далеко от истины. Выстраивание объектов в какой-то точке без рассмотрения того, как будет выглядеть изображение в целом, вовсе не способствует созданию движения в композиции.

Фото Тэвиса Лифа Гловера

«Закон продолжения» из гештальтпсихологии дает нам несколько инструментов для создания движения и единства, которые будут перемещать взгляд зрителя по снимку или картине. Самый визуально привлекательный из них — «арабеска».

«Арабеска», фото: Тэвиса Лифа Гловера

«Арабеска» — это криволинейный элемент, который вы можете включить в свое изображение; она создаст на нем образ красивого, изящного движения. Многие художники активно пользовались этим инструментом в своих работах.

Арабеска, Картина Винсента Ван Гога, демонстрирующая «арабеску»

Еще одна техника для создания движения — это «совпадение». Оно определяет отношения между гранями и объединяет многочисленные элементы на изображении, что помогает создать движение в стороны и вверх-вниз. «Направляющие линии» вовсе не непрерывные полосы, как можно подумать, судя по названию. Она рваная, невидимая, и фокус в том, что мозг с легкостью воспринимает ее и сам «дорисовывает» недостающие части линии.

Картина Караваджо. Обратите внимание, как автор понимает «Закон продолжения» и прячет направляющие линии

На этом фото видно, как Энни Лейбовиц выстраивает грани, используя руки и ноги мужчины и женщины.

Энни Лейбовиц, демонстрирующее «совпадения»

То же самое мы видим на картине «Мона Лиза» да Винчи и на сложной композиции «Рождения Венеры» кисти Бугро. Картины да Винчи и Бугро, демонстрирующие «совпадения» Миф № 4: «Правило третей убирает персонажа из центра» Во-первых, кто решил, что расположение персонажа по центру — это плохо? Почему нас заставляют в это верить? Фото Тэвиса Лифа Гловера Фото Тэвиса Лифа Гловера В гештальтпсихологии есть техника, называемая «Закон симметрии». В общих словах она означает, что человеческий мозг всегда пытается найти баланс в зрительных стимулах. Поэтому, если мы используем правило третей и смещаем персонажа из центра, нам нужно чем-то его уравновесить. Если этого не сделать, получится плохо сбалансированная композиция. Отсутствие объекта для равновесия (или интересного контекста), фото Тэвиса Лифа Гловера Существует вертикальный и горизонтальный баланс (я называю их «воздушное пространство» и «направление взгляда»); чтобы получить хорошо сбалансированное изображение, нам нужно научиться управлять ими обоими. Вертикальный баланс по отношению к горизонтальной центральной линии Горизонтальный баланс по отношению в вертикальной центральной линии, направление взгляда влево и вправо. Картина Дега, сбалансированная по горизонтали На этой моей фотографии главные герои находятся в центре, но изображение хорошо уравновешено, потому что здесь есть и вертикальный, и горизонтальный баланс. Фото Тэвиса Лифа Гловера, сбалансированное как по вертикали, так и по горизонтали Мне потребовалось несколько лет, чтобы избавиться от влияния правила третей на мои композиции. Раньше я всегда располагал персонажей с одной или другой стороны, не задумываясь о снимке в целом. Фотографии Тэвиса Лифа Гловера до изучения художественных приемов и техник гештальтпсихологии Миф № 5: «Правило третей — это основа сбалансированного и интересного снимка» Мы уже поговорили о «Законе симметрии», который обеспечивает правильный баланс изображения. Теперь надо упомянуть о том, что правило третей создает нежелательное негативное пространство. Если мы просто помещаем персонажа на одно из пересечений сетки, не думая об изображении в целом и не уравновешивая его, на снимке появляется негативное пространство, которое отвлекает взгляд зрителя от главного героя. Точка интереса слева, Справа нежелательное негативное пространство. Фото демонстрирует, как правило третей создает нежелательное негативное пространство Негативное пространство может использоваться намеренно, чтобы создать чувство одиночества, отрезанности от мира. Но если оно появилось на снимке случайно, значит, кадр делал неопытный новичок. Негативное пространство для изображения одиночества и изоляции. Фото Грегори Крюдсона. Негативное пространство акцентирует историю на снимке Миф № 6: «Правило третей — отличная точка отправления для начинающих» Мой собственный опыт подсказывает, что правило третей может только завести в тупик. Сперва я думал о нем как о чем-то революционном, хвастался его использованием перед фотографами-новичками. Но позже я оказался на «плато», не понимая, как мне дальше выстраивать композицию — и все потому, что следовал правилу третей. Изучение правила третей, «Плато» правила третей, Изучение художественных приемов, Уровень мастера Сетка динамической симметрии (Ф 1,618). Сетку динамической симметрии использовать так же просто, как сетку правила третей Если художники и фотографы с самого начала будут применять не правило третей, а динамическую симметрию, они смогут пользоваться не только вертикальными и горизонтальными линиями, но также диагоналями, создавать с их помощью ритм — и не важно, будет это делаться правильной позой моделей или направлением мазков кисти. Количество доступных диагоналей в прямоугольнике ограничивает число возможных направлений, и это позволяет создавать более сильную композицию, а не хаотичный разброс. Картина Вильяма Бугро демонстрирует, как автор создал ритм, расположив модель по сетке динамической симметрии Миф № 7: «Правило третей создали художники Ренессанса, а то и вовсе древние греки» Впервые документальное упоминание о правиле третей находится в книге английского художника и гравера Джона Томаса Смита, датированной 1797 годом. И, судя по его работам, его сложно назвать великим мастером. Да Винчи использовал правило третей? Да Винчи бы в гробу перевернулся, если бы услышал это. Он столько сил и времени посвятил совершенствованию своих композиций, столько учился, практиковался — для чего? Чтобы кто-то свел все его усилия к простому правилу третей? Ни в коем случае. Да Винчи, как и другие великие мастера, включая и древнегреческих, применял динамическую симметрию, золотое сечение, другие художественные приемы, такие как арабеска, гамма, совпадения, расходящиеся лучи, взаимодействие фигуры и фона, эллипсы, ограждения и так далее. Правило третей? Спасибо, не надо! Картина Вильяма Бугро Миф № 8: «Взгляд автоматически притягивается к точкам силы» На фото дерево и линия горизонта размещены вдоль линий правила третей Если бы все было так просто. Расположите персонажа на пересечении линий, обозначенных правилом третей, и — БАМ! — вы уже контролируете взгляд зрителя. Не тут-то было. Что насчет того факта, что взгляд притягивают области высокой контрастности? Когда мы делаем персонажа «наибольшей областью контраста», разве мы не будем в первую очередь смотреть именно на него, вне зависимости от его позы и расположения? Наибольшая область контраста и Объект для равновесия. Фото Тэвиса Лифа Гловера Еще одна вещь, которая привлекает взгляд, — «мерцающий край», как я это называю. Имеются в виду высококонтрастные элементы у краев изображения, которые оттягивают на себя внимание. Если вы создадите последовательность контрастов и уберете с краев все отвлекающие моменты, это поможет контролировать движение глаз ваших зрителей в рамках изображения. Картина Джеймса Уистлера с «мерцающим краем» и без него Миф № 9: «Кадрирование изображения под правило третей — отличный способ спасти снимок» Обрезав фотографию с плохой композицией, плохим освещением, вы не сделаете ее лучше. Обрезать снимок, чтобы его улучшить, — это все равно что работать задом наперед. Компоновать кадр надо до, а не после съемки. Потраченные впустую пиксели. Старайтесь не кадрировать изображение, а изначально снимать так, чтобы не нужно было ничего обрезать Изучайте принципы композиции и гештальтпсихологии, чтобы знать заранее, что вы хотите получить в итоге, и понимать, как правильно этого добиться. Не жертвуйте пиксели правилу третей. Ваше творчество заслуживает большего. Миф № 10: «Точки силы и золотые точки создают драматизм» Как мы уже поняли, одно только расположение персонажей по третям не придает изображению драматического напряжения. “Золотые” точки. Фото Тэвиса Лифа Гловера. Кадрирование по закону третей не создает драматизма Чтобы получить нужный драматизм, обратимся к «закону близости» из гештальтпсихологии. Посмотрим на эту фреску с потолка Сикстинской капеллы. Персонажи явно объединены их близостью и сходством. Но, кроме того, драматизм усилен тем фактом, что их руки почти, но еще не совсем соприкоснулись. Это миг перед прикосновением. Работа Микеланджело Или вот это фото, на котором мужчина почти дотянулся до своей умирающей жены. Драматизм здесь создается тесной близостью. Фото Тэвиса Лифа Гловера «Закон близости» позволяет использовать расстояние, негативное пространство для создания напряжения, как, например, на этом фото. Фото Грегори Крюдсона. Негативное пространство создает напряжение. Завершение Существует множество способов и техник создания композиции, с помощью которых вы можете взаимодействовать со своими зрителями. Стань мастером! Забудь правило третей, используй динамическую симметрию! «Мсье Буало», Тулуз-Лотрек Забудьте о правиле третей и возьмите на вооружение динамическую симметрию. Ее сеткой пользоваться так же просто, как сеткой правила третей, но первая дает значительно больше вариантов для построения фотографии. Поймите, КАК создавать сильную композицию, — и вы станете мастером в своем деле.

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