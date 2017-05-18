Comedy Wildlife Photography Awards 2017

отоконкурс «The Comedy Wildlife Photography Awards» проводится уже третий раз, быстро набрав популярность среди профессионалов и любителей с одной стороны и зрителей и СМИ - с другой.

Фотоконкурс «The Comedy Wildlife Photography Awards», изобретательно названый так во избежание путаницы, появился в результате двух факторов: во-первых, потребности в конкурсе фотографий, которые по содержанию должны быть легкими, оптимистичными, достаточно непритязательными. Фотографии должны быть о диких животных, занимающейся забавными (с точки зрения человека) вещами.Сегодня можно сказать, что первую задачу устроители выполнили. Во-вторых, а это действительно - очень важно, главная задача конкурса - сохранения природы.

Никто из нас не совершенен, каждый из нас куда-то летит на самолете, где-то едет на автомобиле, что-то готовит, что-то сжигает и таким образом - вносит вклад в изменение окружающей среды. Получается, что таким образом мы оказываем влияние и на животных, которые разделяют эту планету вместе с нами. Каков будет результат этого влияния?

Как пишут организаторы этого конкурса фотографы Пол Джойсон-Хикс и Том Саллэм (Paul Joynson-Hicks (MBE), Tom Sullam): "Участвуя в фотоконкурсе, вы работаете на сохранение климата, на сохранение Земли. Зритель, посмотрев эти фотографии, пойдет в свой офис, домой, в паб или еще куда-нибудь и, может быть, расскажет близким и друзьям о диких животных, которые, как люди, могут передавать все тонкости своего характера и своих взаимоотношений. Да, это не очень много, но может быть после этих фотографий и рассказов кто-то по другому будет относится к дикой природе и экологии. Мы надеемся, что вы это поймете и почувствуете,так что продолжайте любить природу, проодолжайте фотографировать ее обитателей и просто цените другие живые существа, с которыми мы живем".

Давайте посмотрим на некоторые фотографии победителей первого конкурса «The Comedy Wildlife Photography Awards» 2015.

А вот некоторые фотоработы победителей прошлого года:

В этом году на звание лучших претендуют многие, в том числе и эти, фотографии:

Набор творческих работ продолжается и, вполне возможно, победитель фотоконкурса «The Comedy Wildlife Photography Awards» 2017 даже еще не снял свой смешной звериный шедевр.

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