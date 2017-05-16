Знакомьтесь: TH Swiss

Пока некоторые компании сворачивают производство фотоаппаратуры, а другие не знают, куда девать купленный по случаю мировой бренд, кто-то решает выпускать объективы. Итак, знакомьтесь, - компания TH Swiss. Да, компания из Швейцарии, что обещает нам как огромный плюс, так и огромный минус. Плюс – это швейцарские точность, дизайн и качество. Минус – это цена, ведь недорогое в Швейцарии просто не умеют делать.

Производство объективов компания TH Swiss решила начать со сверхширокоугольного объектива Irix 15mm F2.4. Устройство это предназначено для полнокадровых зеркальных камер с байонетами Canon EF, Nikon F и Pentax K и выходит в двух версиях Blackstone и Firefly. Blackstone получил прочный корпус из алюминия и магния и выгравированную флуоресцентную маркировку (для ночной съемки). Вес Blackstone – 685 граммов для Canon и 653 граммов для Nikon.

Firefly более лёгкий (608 граммов для Canon и 581 граммов для Nikon) и имеет более эргономичное кольцо фокусировки.

Оптическая схема этого объектива состоит из 15 элементов в 11 группах, два из которых асферические и два сверхнизкодисперсного стекла. Минимальная дистанция фокусировки составляет 28 сантиметров. Диафрагма состоит из 9 лепестков. Кстати, наши опасения насчет чрезмерной швейцарской дороговизны не потвердились: вариант Firefly оценен в $535, а более массивная и обладающая лучшей водозащитой версия Blackstone стоит около $780. Оптика производится в Южной Корее - вот и объяснение относительно невысокой цены.

Итак, коротко о новорожденном: новинка предназначена для пейзажной и интерьерной фотографии. На корпусе нанесена шкала глубины резкости, включающая гиперфокальное расстояние. Кроме того, объектив оборудован специальным быстрым переключателем для фокусировки на бесконечность. Интересной инновацией является интегрированная система для установки фильтров. Резьба совместима с 95-мм фильтрами, а кто не хочет разоряться на такое гигантское стекло, в задней части объектива есть специальный слот для установки желатинового фильтра 30×30 мм.

Линзы объектива имеют специально покрытие Neutrino coating. Оно уменьшает цветовые аберрации, ореолы и блики. На корпусе Irix 15mm f/2.4 есть кнопка блокировки фокуса, что бы случайно не сбить фокус при длительной съемке с одного места. Так же при переводе фокуса на бесконечность, можно будет услышать характерный щелчок, сделано это для удобного и быстрого перевода фокуса на бесконечность без необходимости смотреть на шкалу объектива. Как пишет разработчик «Объектив сделан с учетом современный тенденций камеростроения, поэтому поддерживает разрешение камер более 50 мегапикселей» (еще бы и расшифровку этого слегка размытого выражения в комплекте приложили).

Образцы снимков - Irix 15mm f/2.4:

Больше фотографий сделанных на Irix 15mm f/2.4 вы можете найти здесь:

Посчитав, что старт был удачным и привлек общее положительное внимание, TH Swiss выпускает еще один объектив: Irix 11mm f/4.0, который, опять же, рассчитан на полнокадровые DSLR-камеры. Новинка также предлагается в двух модификациях — Blackstone и Firefly.

Основные технические характеристики Irix 11mm f/4.0:

Фокусное расстояние: 11 мм;

Максимальная диафрагма: f/4,0;

Минимальная диафрагма: f/22;

Минимальная дистанция фокусировки: 0,275 м;

Угол поля зрения: 126 градусов по диагонали;

Конструкция: 16 элементов в 10 группах;

Количество лепестков диафрагмы: 9;

Максимальный диаметр: 118 мм;

Длина: 103 мм;

Вес: 730­–790 г (в зависимости от модификации).

Объектив предлагается в тех же трех вариантах Canon EF, Nikon F и Pentax K. Версия Blackstone оценена в 825 долларов США, модификация Firefly — в 595 долларов.

О серьезности намерений TH Swiss войти в мировой фотопром говорят и другие факты: компания решила разрабатывать и производить переходники для установки объективов с разным креплением. Так, недавно был представлен переходник с креплением Canon EF на камеры с креплением Sony E. Изделие называется Irix ILA-FE2EF Sony E-Mount Adapter. По словам производителя, оно будет выпущено в ближайшее время. О цене пока данных нет.

Кроме того, были показаны фильтры для объективов Irix. К уже существующим фильтрам Irix Edge ND, Irix Edge UV иIrix Edge CPL , устанавливаемым перед передним элементом объектива, изготовитель презентовал желатиновые фильтры, размещаемые за задним элементом. Сколько они будут стоить и когда появятся в продаже пока информации нет.

P.S. Кстати, обратите внимание: в буклете, посвященном адаптерам и фильтрам, компания показывает свою новую разработку - стандартный объектив Irix 45 mm F1.4, опытные образцы которого были представлены публике в конце прошлого года. Информации о цене и сроках продажи данного девайса пока нет.

Конечно, время для запуска нового бренда сейчас - не самое подходящее; конечно, мечта любого покупателя - заплатить поменьше, а получить побольше и получше (что в корне расходится с политикой производителя); конечно, только практикующий фотограф решит - стоит ли переходить на новый бренд. В любом случае, на фоне ухода некоторых компаний из фоторынка и общего сокращения продаж, приход нового имени радует и внушает оптимизм. Но, поживем - увидим.

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