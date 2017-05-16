Знакомьтесь: Laowa

тносительно недавно на камерах любителей и профессионалов появились объективы под брендом Laowa. Давайте сегодня пробежимся по пока еще небольшому, но растущему парку объективов этой компании и попробуем понять – стоит ли отвлекаться на них от «родных» и поэтому дорогих «стекол».

Итак, Venus Optics (Anhui Chang Geng Optical Technology Company Limited) - китайская компания из города Хэфэй. Сейчас Venus Optics выпускает 5 объективов под брендом Laowa, каждый из которых достаточно интересен, что бы он нем рассказали.

Laowa 15mm f/4 Macro 1:1

Сверхширокоугольный полноформатный макро-шифт объектив Laowa 15mm F/4 Macro 1:1. Благодаря широкому углу (110°) объектив хорош для предметной съемки мелких изделий. Он позволяет приблизиться вплотную к объекту, сохраняя его в фокусе, сохраняя широкую перспективу и большую глубину резкости по сравнению с длиннофокусной макрооптикой. Механизм сдвига оптической оси позволяет корректировать дисторсию изображения.

Объектив можно успешно использовать и в качестве резкого сверхширокоугольного фикса для пейзажной, архитектурной или интерьерной съемки: исправленная дисторсия и возможность сдвига оптической оси обеспечивают прямые линии в кадре. Таким образом, можно сказать, что это многоцелевой объектив, который рекомендуется фотографам, желающим попробовать себя в разных жанрах. БайонетCanon / Nikon / Sony A / Pentax K / Sony E. Стоимость$499.

Laowa 60mm f/2.8 Ultra-Macro 2:1

Следующий участник нашего обзора - Laowa 60mm F/2.8 Ultra Macro 2:1. Судя по масштабированию изображения на матрице - ближайшими аналогами, позволяющими сделать подобное, можно назвать или Canon MP-E 65mm, или макрообъективы, установленные на удлинительные меха. Как и 15mm f/4 1:1 Macro, этот объектив обладает 14-лепестковой диафрагмой, обеспечивающий практически идеально круглое отверстие.

Вообще-то, объектив рассчитан на кроп-фактор APS-C, но в режиме Macro может растягивать изображение на полноразмерную матрицу (правда, с видимым виньетированием). Байонет Canon / Nikon / Sony A / Pentax K / Sony E. Стоимость$399.

Laowa 105mm f/2 Smooth Trans Fokus

Еще один участник с брендом Laowa– полноразмерный 105mmF/2 Smooth Trans Fokus. Судя по целой строчке слов, следующей за значением относительного отверстия – должно быть что-то, как говориться, «Из ряда вон!». Да, это объектив с аподизационным фильтром и двойной диафрагмой для мастеров портретной съемки. Аподизационный фильтр, имеющий градиентное затемнение от центра к краю линзы, обеспечивает исключительно мягкую прорисовку фона, в полной мере сохраняя резкость для объекта съемки – этим STF объективы отличаются от объективов с обычными софт-фильтрами, которые просто размывают изображение по всему кадру. Двойная диафрагма (первая 8-лепестковая, вторая 14-лепестковая), позволяет раздельно управлять глубиной резкости (первая) и рисунком боке (вторая).

Объектив обладает впечатляющей разрешающей способностью (он легко справляется даже с 50-мегапиксельной матрицей Canon EOS 5DS и 5DS R) и практически отсутствующими хроматическими аберрациями. Единственным неудобством можно считать сложность ручной фокусировки, но этот процесс можно облегчить с помощью увеличения в режиме LiveView или установки чипа подтверждения фокусировки (продаются отдельно). Байонет Canon / Nikon / Sony A / Pentax K / Sony E. Стоимость $699

Laowe 12mm f/2.8 Zero-D

Еще один полнокадровый объектив и еще один широкий угол - 121.96°. Полнокадровый Laowe 12mm f/2.8 Zero-D. Догадываетесь, что такое Zero-D? Правильно, нулевая дисторсия. Но за все приходится платить, так что взамен мы получаем виньетирование (более 3 ступеней) и существенное падение разрешения по углам на открытой диафрагме. Но при этом, что немного удивительно, сохраняется низкая ХА.

Оптическая конструкция объектива состоит из 16 элементов в 10 группах, в том числе два асферических элемента и три ELD элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией. Кольцо диафрагмы с фиксацией. Постоянная и съёмная бленда. Металлическая конструкция. Байонет Canon / Nikon / Sony A / Pentax K / Sony E. Стоимость $949.

Laowa 7.5mm f/2 MFT

И, наконец, открыт предзаказ на Laowa 7.5mm f/2 MFT – объектив с ручной фокусировкой и эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм. Это самый широкоугольный прямолинейный объектив с диафрагмой f/2 для камер с матрицей MFT( Micro Four Thirds илиM4/3) . “Конструкция объектива сводит дисторсию и хроматические аберрации к минимуму, и в то же время обеспечивает превосходные характеристики от края до края”, – говорят в Venus Optics.

Фокусное расстояние обеспечивает угол зрения в 110° и отлично подходит для астрофотографии, ландшафтной съемки и работы в условиях слабого освещения. Кроме того, Venus Optics обещает и облегченную версию объектива – ее вес будет равен 150 граммам. Предназначена она для камер, которые будут устанавливаться на дронах. Среди других характеристик объектива: минимальная дистанция фокусировки – 12 см, максимальное увеличение – 0,11х и 7 лепестков диафрагмы. Стоимость $499-519.

И напоследок – еще один гаджет от Laowa. И это не объектив, хотя накручивается (нащелкивается?) на камеру и имеет оптическую систему. Знакомьтесь:

Magic Format Converter

Это переходник между среднеформатной камерой Fuji GFX 50s и обычными полноразмерными объективами Nikon и Canon. Похожие устройства от других производителей просто позволяют подключать объективы Canon или Nikon к камере GFX, что приводит к виньетированию.

Этот конвертер использует свою собственную внутреннюю оптику, чтобы увеличить круг изображения так, чтобы он соответствовал большому датчику GFX. По своей сути это просто 1.4x телеконвертер с полнокадровым креплением на одном конце и Fuji GFX креплением на другом. Преобразование не идеальное, но разница в глаза не бросается.

Используя конвертер, например, с 12mm F/2.8 с углом обзора 122° оптика превращается в 13.4mm F/4 с углом обзора 116,3°. MFC будет доступен в двух вариантах: Canon EF — Fujifilm G и Nikon — Fujifilm G. Поставки запланированы на июль. Стоимость адаптера не объявлена.

В процессе подготовки материала к публикации, совершенно внезапно оказалось, что это еще не всё. Только держите шляпу, что бы не сдуло!

Да, и это тоже объектив.

Laowa 24mm f/14 Relay Macro "Snorkel" Lens

Как заявила компания производитель, такой необычный дизайн поможет максимально приблизиться к объекту съемки даже в непростых условиях. Защищенный от различных погодных условии корпус сделает съемку более комфортной. Но есть и минус, при создании объектива довольно ощутимо пострадала его светосила. К сожалению, стоимость нового объектива пока неизвестна.

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