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Тест компактной генераторной системы Profoto B2 250 AirTTL

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Сегодня компания Profoto анонсировала выход своего нового бестселлера – компактной генераторной системы B2 250 AirTTL. Новинка представляет собой компактный набор, который в некоторой степени стирает различия между накамерными вспышками и студийными моноблоками. Вспышки со встроенным полным TTL контролем, который можно активизировать при желании фотографа, представляют собой весьма традиционные световые головы. Их зарядка и управление осуществляется через аккумуляторную батарею. Эти устройства можно легко разместить на плечах, груди, стойке для света, или же использовать крепления для вспышки, установив их на вашу камеру.
03.03.2015
Photonews

 

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При мощности в 250 джоулей Li-ion Battery выдает большую производительность. Этот мощный сменный аккумулятор обеспечивает 220-50,000 импульсов с одной зарядки в зависимости от мощности импульса.

  • Мощность: 250 Дж       
  • Длительность импульса: (t0.5): 1/1,000 - 1/9300 ,
  • Freeze mode (t0.5): 1/1,000 - 1/15,000 сек
  • Время перезарядки: 1-3 сек ( Скоростной режим 20 импульсов в секунду)
  • Регулировка мощности 9 f-stop (2.0-10.0 ; 1/256-1/1)
  • Время работы аккумулятора: 220 - 50000 импульсов на полном заряде батареи
  • Интуитивно понятный и удобный интерфейс
  • Распределение энергии: Симетричное и асиметричное 
  • Моделирующий свет: Светодиод 9 Вт (эквивалент 50 Вт галоген)
  • Синхронизация: Air TTL
  • Количество подключаемых голов: 2
  • Размеры: 16 x 8 x 17 см
  • Вес: 1,6 кг
  • Совместимость с больше частью известных световых инструментов Profoto

Мы использовали

Мы протестировали работу Profoto B2 с передатчиком AirTTL, фотокамерой Canon 6D, объективами Sigma 35мм f1.4 и Sigma 85мм F1.4, софбоксами Profoto 2 × 3  и новым переходным кольцом. Также мы попробовали использовать трансиверы Pocket Wizard Plus III.

Эргономика

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Моноблоки Profoto B2 – это цилиндрические головы, которые выглядят намного более современными, чем большинство традиционных моделей на рынке. Вышеупомянутые головы управляются через аккумуляторный генератор b2. Вспышки соединены с батареей толстым кабелем.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На генераторе вы можете увидеть несколько различных кнопок, ими очень удобно управлять такими настройкими как мощность, скорость импульса, пилотный свет.
С помощью передатчика Air TTL можно управлять вспышками и контролировать как b2, так и моноблок Profoto B1.

Качество сборки

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Мы не сомневались, что Profoto в очередной раз порадует нас качеством и тщательностью сборки. 
Головы имеют толстое матовое стекло спереди, которое, по моим ощущениям, теоретически может привести к поломке. Но мои ощущения не подтвердились: ни один кусочек стекла не дрогнул, пока я тестировал устройство. 

Сам блок питания также очень хорошо собран и разработан, и в тоже время он легкий и весьма прост в использовании.

Качество изображения

Chris Gampat The Phoblographer Profoto B2 first impressions review portraits of Megan (1 of 5)ISO 4001-100 sec at f - 2.0

У нас было всего около половины месяца, чтобы протестировать вспышки, но этого хватило, чтобы нас удивить. Оказалось, они могут повысить качество и без того качественных снимков, снятых на высококлассные камеры и объективов. С новым оборудованием от Profotoу нас получилось создать красивые, четкие и чистые изображения. Однако, нельзя сказать, что они были лучше тех, которые мы получили после использования моноблока.

Если говорить о качестве изображений, то Profotoуж точно не изобрел колесо. Но это и не было их основной целью: как уже было сказано, они делали упор на устранение разрыва между студийными моноблоками и накамерными вспышками.

В итоге, основным преимуществом ProfotoB2 стала отличная плотность цвета на снимках.

Образцы снимков:

Chris Gampat The Phoblographer Profoto B2 First impressions review portraits with Lauren (3 of 8)ISO 1001-160 sec at f - 2.8

Chris Gampat The Phoblographer Profoto B2 monolights portrait of Natalie (1 of 1)ISO 4001-50 sec at f - 3.5

Chris Gampat The Phoblographer Profoto B2 first impressions review portraits of Megan (2 of 5)ISO 4001-50 sec at f - 4.0

Chris Gampat The Phoblographer Profoto B2 First impressions review portraits with Lauren (8 of 8)ISO 4001-200 sec at f - 2.0

Первое впечатление:

Мы работали с новыми вспышками в течение двух недель. За это время мы пришли к выводу, что они являются отличной находкой для фотографов, которые хотят получить  что-то между накамерными вспышками и студийными моноблоками. Переносной комплект, который легко умещается в небольшой холщовой сумке, сочетает в себе два полноценных световых комплекта. Но реальное преимущество этой новинки в том, что вы можете создавать замечательные кадры с помощью всего двух правильно расположенных вспышек, не затрачивая при этом большое количество электроэнергии.

В то же время нам кажется, что B2 не может полностью заменить накамерные вспышки и студийные моноблоки. Преимущество вспышек в их универсальности: их небольшой размер позволяет поместить их в любом месте, не прилагая усилий. Моноблоки технически тоже можно установить где угодно, но фотографы предпочитают использовать их на стойках для света. С новыми моноблоками B2 вы вроде как ограничены меньшей площадью съемки, при этом у вас в арсенале есть множество различных способов настройки света.

Мы собираемся более тщательно протестировать новое оборудование и поделиться с вами подробным отчетом.

Источник: www.thephoblographer.com




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Анна Дикарева
/annadicareva


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