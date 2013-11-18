Тест компактной генераторной системы Profoto B2 250 AirTTL

При мощности в 250 джоулей Li-ion Battery выдает большую производительность. Этот мощный сменный аккумулятор обеспечивает 220-50,000 импульсов с одной зарядки в зависимости от мощности импульса.
- Мощность: 250 Дж
- Длительность импульса: (t0.5): 1/1,000 - 1/9300 ,
- Freeze mode (t0.5): 1/1,000 - 1/15,000 сек
- Время перезарядки: 1-3 сек ( Скоростной режим 20 импульсов в секунду)
- Регулировка мощности 9 f-stop (2.0-10.0 ; 1/256-1/1)
- Время работы аккумулятора: 220 - 50000 импульсов на полном заряде батареи
- Интуитивно понятный и удобный интерфейс
- Распределение энергии: Симетричное и асиметричное
- Моделирующий свет: Светодиод 9 Вт (эквивалент 50 Вт галоген)
- Синхронизация: Air TTL
- Количество подключаемых голов: 2
- Размеры: 16 x 8 x 17 см
- Вес: 1,6 кг
- Совместимость с больше частью известных световых инструментов Profoto
Мы использовали
Мы протестировали работу Profoto B2 с передатчиком AirTTL, фотокамерой Canon 6D, объективами Sigma 35мм f1.4 и Sigma 85мм F1.4, софбоксами Profoto 2 × 3 и новым переходным кольцом. Также мы попробовали использовать трансиверы Pocket Wizard Plus III.
Эргономика
Моноблоки Profoto B2 – это цилиндрические головы, которые выглядят намного более современными, чем большинство традиционных моделей на рынке. Вышеупомянутые головы управляются через аккумуляторный генератор b2. Вспышки соединены с батареей толстым кабелем.
На генераторе вы можете увидеть несколько различных кнопок, ими очень удобно управлять такими настройкими как мощность, скорость импульса, пилотный свет.
С помощью передатчика Air TTL можно управлять вспышками и контролировать как b2, так и моноблок Profoto B1.
Качество сборки
Мы не сомневались, что Profoto в очередной раз порадует нас качеством и тщательностью сборки.
Головы имеют толстое матовое стекло спереди, которое, по моим ощущениям, теоретически может привести к поломке. Но мои ощущения не подтвердились: ни один кусочек стекла не дрогнул, пока я тестировал устройство.
Сам блок питания также очень хорошо собран и разработан, и в тоже время он легкий и весьма прост в использовании.
Качество изображения
У нас было всего около половины месяца, чтобы протестировать вспышки, но этого хватило, чтобы нас удивить. Оказалось, они могут повысить качество и без того качественных снимков, снятых на высококлассные камеры и объективов. С новым оборудованием от Profotoу нас получилось создать красивые, четкие и чистые изображения. Однако, нельзя сказать, что они были лучше тех, которые мы получили после использования моноблока.
Если говорить о качестве изображений, то Profotoуж точно не изобрел колесо. Но это и не было их основной целью: как уже было сказано, они делали упор на устранение разрыва между студийными моноблоками и накамерными вспышками.
В итоге, основным преимуществом ProfotoB2 стала отличная плотность цвета на снимках.
Образцы снимков:
Первое впечатление:
Мы работали с новыми вспышками в течение двух недель. За это время мы пришли к выводу, что они являются отличной находкой для фотографов, которые хотят получить что-то между накамерными вспышками и студийными моноблоками. Переносной комплект, который легко умещается в небольшой холщовой сумке, сочетает в себе два полноценных световых комплекта. Но реальное преимущество этой новинки в том, что вы можете создавать замечательные кадры с помощью всего двух правильно расположенных вспышек, не затрачивая при этом большое количество электроэнергии.
В то же время нам кажется, что B2 не может полностью заменить накамерные вспышки и студийные моноблоки. Преимущество вспышек в их универсальности: их небольшой размер позволяет поместить их в любом месте, не прилагая усилий. Моноблоки технически тоже можно установить где угодно, но фотографы предпочитают использовать их на стойках для света. С новыми моноблоками B2 вы вроде как ограничены меньшей площадью съемки, при этом у вас в арсенале есть множество различных способов настройки света.
Мы собираемся более тщательно протестировать новое оборудование и поделиться с вами подробным отчетом.
Источник: www.thephoblographer.com