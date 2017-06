Слухи: выходит Sony FE 400mm f / 2.8 GM

Правда, к данному моменту производитель еще не определился с каким относительным отверстием стоит выпускать эту длиннофокусную новинку - F/2.8 или F/4.0 и в качестве эксперимента сделал два прототипа, которые уже проходят тестирование. Победитель пойдет в серию. Если выбор тестировщиков остановится на версии Sony FE 400 мм f / 4 GM, то, предполагается, объектив будет компактным, легким основным объективом. Если же будет выбрана версия Sony FE 400mm f / 2.8 GM, то "телевик" будет достаточно большим, а цена будет высокой. Предполагается, что его автофокус будет достаточно быстрым, чтобы удовлетворить потребности спортивных фотографов, а переключатели ограничения расстояния фокусировки упростят работу пользователей. Также ожидается оптическая стабилизация, а это значит, что объектив предназначен, в первую очередь для камер Sony, не имеющих механической стабилизации матрицы.

Предположительно, объектив будет представлен в третьем квартале 2017 года. Он будет выполнен в белом цвете, который не так сильно греется на солнце, как чёрный, что позволяет минимизировать погрешность, вызванную расширением материалов из-за нагрева. Объектив получит хорошую герметизацию от влаги и пыли.

К слову, у Canon на сегодняшний день есть не только эти варианты. К паре Canon EF 400mm f/2.8L IS II USM и Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM добавляется легкий и достаточно бюджетный Canon EF 400mm f/5.6L USM, так что компании Sony есть куда расти. Вполне может быть, что выпустив один из тестируемых сегодня вариантов в третьем квартале 2017 года, второй образец не канет в Лету, а появится в линейке через полгода-год.