Слухи: Уходит Pentax

В 2011 году, за небольшие деньги ($125 000 000 для такого имени, согласитесь, немного), бренд был куплен Ricoh company у Hoya Corporation. Судя по всему, Ricoh в момент приобретения решил серьезно вложится в фотонаправление и некоторые достижения в этом, как бы, были: появилась среднеформатная камера Pentax 645D и полноформатная Pentax K-1, с 1996-го года и по сей день вышла целая серия кропнутых камер.

Среднеформатная камера Pentax 645D

Нельзя сказать, что все они чем-то особенным отличались от конкурентов, но… та же Pentax 645D со дня выпуска и несколько лет подряд стабильно продавалась в количестве 6000 штук ежегодно. Кроме того, были и попытки выпуска камер под собственным брендом (Ricoh GR, Ricoh GR II, Ricoh Theta), которые, стоит признать, были достаточно успешны с технической точки зрения. Но, как признает само руководство Ricoh company, подвела неправильная маркетинговая политика: 6 место по продажам системных камер и 8-е по продажам камер в целом приносили компании Ricoh только стабильные убытки. К тому же, компании не удалось продвинуть на рынке свои беззеркальные решения, которыми сегодня так гордится Sony. И все это сегодня не вдохновляет компанию на дальнейшие фотоэксперименты.

Полноформатная камера Pentax K-1

По предварительно информации известно, что Ricoh хочет переключиться на растущий сегмент автомобильных камер и туда будут направлены интеллектуальные и производственные наработки компании в области фото и видео. Так что дальнейшая судьба бренда Pentax пока неясна. Скорее всего, он перейдет в очередные, уже какие по счету, руки.