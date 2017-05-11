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Слухи: Уходит Pentax

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По информации Nikkei Asian Review корпорация Ricoh собирается пересмотреть свою стратегию в части фотобизнеса. Разменной монетой, увы, станет легендарный бренд Pentax.
22.05.2017
Photonews

   В 2011 году, за небольшие деньги ($125 000 000 для такого имени, согласитесь, немного), бренд был куплен Ricoh company у Hoya Corporation. Судя по всему, Ricoh в момент приобретения решил серьезно вложится в фотонаправление и некоторые достижения в этом, как бы, были: появилась среднеформатная камера Pentax 645D и полноформатная Pentax K-1, с 1996-го года и по сей день вышла целая серия кропнутых камер.

Среднеформатная камера Pentax 645D

   Нельзя сказать, что все они чем-то особенным отличались от конкурентов, но… та же Pentax 645D со дня выпуска и несколько лет подряд стабильно продавалась в количестве 6000 штук ежегодно. Кроме того, были и попытки выпуска камер под собственным брендом (Ricoh GR,  Ricoh GR II,  Ricoh Theta), которые, стоит признать, были достаточно успешны с технической точки зрения. Но, как признает само руководство Ricoh company, подвела неправильная маркетинговая политика: 6 место по продажам системных камер и 8-е по продажам камер в целом приносили компании Ricoh только стабильные убытки. К тому же, компании не удалось продвинуть на рынке свои беззеркальные решения, которыми сегодня так гордится Sony.  И все это сегодня не вдохновляет компанию на дальнейшие фотоэксперименты.

Полноформатная камера Pentax K-1

 

   По предварительно информации известно, что Ricoh хочет переключиться на растущий сегмент автомобильных камер и туда будут направлены интеллектуальные и производственные наработки компании в области фото и видео. Так что дальнейшая судьба бренда Pentax пока неясна. Скорее всего, он перейдет в очередные, уже какие по счету, руки. 

 




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