Слухи: готов NIKKOR 28mm f/1.4

Известно о нем чрезвычайно мало, только то, что это будет 28 мм и f/1.4. Но вот какой записью сопроводил вчера 28.05.17 эту новость заслуживающий доверия источник с ресурса nikonrumors.com: "У меня нет точной даты объявления NIKKOR 28 mm f/1.4, но понедельник является официальным праздником США, и, к тому же, Nikon никогда не анонсирует новые продукты по пятницам - это оставляет нас ждать вторник или в среду вечером в качестве потенциального времени объявления".

Так что ждать осталось совсем немного. Напомним, что Nikon уже имеет объектив Nikkor 28mm f / 1.8G, которому 5 лет. Стоит он около $700, а вот цена нового широкоугольника составит не менее 1000 долларов. А пока давайте освежим в памяти Nikkor 28mm f / 1.8 G.