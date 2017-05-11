Слухи: Samsung прекращает выпуск камер

оявилась информация о том, что Samsung Electronics прекратила производство и продажу цифровых камер, но соответствующее подразделение просто переключится на новые продукты.

«Мы больше не производим и не продаем цифровые камеры, — заявил сотрудник Samsung, пожелавший сохранить свою анонимность. — Однако мы продолжим работать в этом бизнесе, создавая новые камеры». Под новыми камерами могут подразумеваться решения для смартфонов и других мобильных устройств, панорамные камеры (вроде Samsung Gear 360) и прочие продукты.

«Samsung утратила свою конкурентоспособность в бюджетном сегменте цифровых камер на фоне роста качества смартфонных камер, — продолжил информатор. — Если даже такие производители, как Canon и Nikon, сталкиваются со сложностями, то у Samsung просто не остается другого выхода, как покинуть этот рынок».

Официального подтверждения или опровержения этой информации компания пока не обнародовала. В 2015 году в СМИ просочилась похожая информация, однако тогда компания всё опровергла. Напомним, что Samsung впервые появился на рынке цифровых камер в 1997 году, воспользовавшись ростом начальной категории продуктов, продолжавшимся примерно до момента спада в середине 2000-х годов.

Последняя цифровая камера Samsung вышла довольно давно - в 2015 году, когда южнокорейский гигант представил беззеркальную модель NX500. По мнению профессионалов, в ближайшие пару лет все большие производители прекратят гонку технологий и перестанут наращивать технические параметры собственных устройств. Падение продаж обусловлено вытеснением фотокамер телефонами, которые сегодня предлагают в распоряжение юзеров действительно широкие возможности в проведении видео- и фотосъемки.