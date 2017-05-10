Фоторедактор в камере

омпания Sony разработала приложение Digital Filter ("Цифровой фильтр"), дающее больше возможностей для своих беззеркальных и компактных камер во время съемки.

Это приложение создано для съемки сцен с высоким уровнем контрастности и большим перепадом яркости, например пейзажных видов с контровым освещением. Приложение позволяет делить сенсор камеры на 3 произвольные секции. Выдержка, значение диафрагмы, светочувствительность и баланс белого настраиваются индивидуально для каждой них.

При спуске затвора, каждая из трех частей кадра снимается отдельно с применением установленных настроек, после чего происходит склейка отснятого в единое изображение.Такой способ съёмки наделяет камеру возможностями градиентного фильтра нейтральной плотности в удобном цифровом формате. Благодаря этим функциям можно добиться такого же широкого динамического диапазона и выразительности снимка, как при использовании градиентного нейтрального фильтра или обратного градиентного нейтрального фильтра.

Есть возможность использовать градиентный и реверсивный градиентный фильтры нейтральной плотности, эффект цветовых полос, творческие фильтры «закат и голубое небо», а также два настраиваемых профиля для установки собственных настроек. Предустановленные профили съёмки имеют фиксированные значения экспозиции и баланса белого, а при выборе пользовательских настроек появляется возможность собственноручно регулировать расположение каждой из трех секций и устанавливать границы наложения эффектов.

Напомним, что это не первый программный продукт для камер Sony, выпущенных компанией. До этого была представлена программа "Небо HDR" с похожими функциями. Приложение "Цифровой фильтр" предлагает более широкую функциональность, отличается большим удобством в использовании и обеспечивает более высокое качество изображения. "Небо HDR" и "Цифровой фильтр" поддерживают разные модельные ряды камер.

Приложение платное, стоит 30 долларов. Для пользователей приложения "Небо HDR" приложение "Цифровой фильтр" предлагается по специальной цене.