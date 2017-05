Обновление прошивки Canon 5D Mark IV

Обновление включает в себя не только перепрошивку, но и изменение аппаратных средств в сервисных центрах. Давайте попробуем разобраться, кому нужна эта функция и стоит ли она этих денег. Ведь новая прошивка(давайте, мы процитируем саму компанию) «создана с учетом пожеланий профессиональных фотографов и видеооператоров со всего мира». Во-первых, функция C Log увеличивает динамический диапазон камеры до 800%. Это, ни много ни мало, сводит к минимуму потерю деталей в самых темных и самых светлых участках кадра. Изготовитель этой прошивки обещает, что при использовании профиля C Log и светочувствительности ISO 400 динамический диапазон составит 12 ступеней: это идеальные параметры для съемки в сложных условиях освещения. Это, как вы понимаете, очень впечатляюще. Во-вторых, функция C Log делает последующую цветовую коррекцию более удобной и, как заявляет Canon,«дает максимальную свободу при редактировании». Благодаря этому видеооператоры и кинематографисты смогут легко добиваться соответствия цветов в видео, созданных разными камерами. Для комбинирования отснятых материалов и сведения цветов служит единый процесс цветовой коррекции, который обеспечивает гармоничный конечный результат, даже если съемка велась на разные камеры. В-третьих, функция C Log снижает уровень шума, который может появляться на темных участках изображения в ходе цветовой коррекции.

Новое встроенное ПО расширяет возможности цветовой коррекции отснятого материала благодаря точной цветопередаче с минимальными искажениями. Пожалуй, это основные изменения, которые вносит новая прошивка в работу камеры Canon 5D Mark IV. В финале короткого анонса новой прошивкистоит упомянуть, что самостоятельно установить ее не получится. Для этого надо обращаться в авторизованный сервисный центр Canon, где и придется отдавать эти пресловутые 99 долларов. Для России величина платы пока неизвестна. Как, впрочем, и время, за которое народные умельцы смогут сделать эту прошивку бесплатной.