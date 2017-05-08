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Новая прошивка Canon 7D Mark II

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Canon выпустила новую прошивку для поколения Mark II своей зеркальной APS-C камеры EOS 7D.
20.05.2017
Photonews

   Версия прошивки 1.1.0 включает в себя все улучшения и исправления предыдущих обновлений и дополнительно устраняет ряд проблем с камерой:

1.     Улучшенная надежность связи при передаче изображений с использованием беспроводного передатчика WFT-E7.

2.     Исправление ошибки Err70, которая появлялась при определенных комбинациях настроек.

3.     Устраняет явление, при котором в очень редких случаях затвор переставал реагировать.

4.     Повышена надёжность выполнения некоторых операций для пользовательских функций.

 

   Пожалуйста, обратите внимание, что, если вы используете адаптер W-E1, имя камеры в Wi-Fi будет сброшено на значение по умолчанию при установке новой прошивки. Таким образом, вы должны изменить имя перед последующим использованием. Версия прошивки 1.1.0 доступна для загрузки с веб-сайта Canon.

 

 




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