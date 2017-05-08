Новая прошивка Canon 7D Mark II

Версия прошивки 1.1.0 включает в себя все улучшения и исправления предыдущих обновлений и дополнительно устраняет ряд проблем с камерой:

1. Улучшенная надежность связи при передаче изображений с использованием беспроводного передатчика WFT-E7.

2. Исправление ошибки Err70, которая появлялась при определенных комбинациях настроек.

3. Устраняет явление, при котором в очень редких случаях затвор переставал реагировать.

4. Повышена надёжность выполнения некоторых операций для пользовательских функций.

Пожалуйста, обратите внимание, что, если вы используете адаптер W-E1, имя камеры в Wi-Fi будет сброшено на значение по умолчанию при установке новой прошивки. Таким образом, вы должны изменить имя перед последующим использованием. Версия прошивки 1.1.0 доступна для загрузки с веб-сайта Canon.