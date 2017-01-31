Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

Обновление прошивки объектива Sigma 30mm f/1,4

Главная / Новости / Программы
Sigma выпустила обновление прошивки версии 02 для своего объектива 30mm F1.4 DC DN Contemporary, предназначенного для фотокамер Sony с сенсорами APS-C и E-байонетом.
12.05.2017
Photonews

Великое дело – софт, обслуживающий определенную модель гаджетов. «Железо», вроде, то же, а работает оно уже по-другому, лучше. В новом софте разработчики убирают ошибки, улучшают характеристики, делают запущенные процессы быстрее и продуктивнее. Не стали в стороне от прогресса и производители объективов. Sigma выпустила обновление прошивки версии 02 для своего объектива 30mm F1.4 DC DN Contemporary, предназначенного для фотокамер Sony с сенсорами APS-C и E-байонетом.

Новая прошивка вносит следующие улучшения:

  • улучшена коррекцию яркости периферической части при значении диафрагмы F1.7 для Sony A6300;
  • устранена ошибка в работе с периферийными точками системы АФ Sony A6300; 
  • устранена ошибка при использовании функция «Touch Focus» в Sony A5100.

Скачать новую прошивку можно с официального сайта компании. Только сначала хорошенько прочтите инструкцию по заливке.




Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь


Новости по теме /
12.05.2017
Обновление прошивки объектива Sigma 30mm f/1,4
10.05.2017
Обновление прошивки Canon 5D Mark IV
08.05.2017
Canon выпускает прошивку 1.1.1 для EOS 7D Mark II
19.03.2017
Приложение Sony «Цифровой фильтр»
31.01.2017
Filmic Pro
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте