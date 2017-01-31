Обновление прошивки объектива Sigma 30mm f/1,4

igma выпустила обновление прошивки версии 02 для своего объектива 30mm F1.4 DC DN Contemporary, предназначенного для фотокамер Sony с сенсорами APS-C и E-байонетом.

Великое дело – софт, обслуживающий определенную модель гаджетов. «Железо», вроде, то же, а работает оно уже по-другому, лучше. В новом софте разработчики убирают ошибки, улучшают характеристики, делают запущенные процессы быстрее и продуктивнее. Не стали в стороне от прогресса и производители объективов. Sigma выпустила обновление прошивки версии 02 для своего объектива 30mm F1.4 DC DN Contemporary, предназначенного для фотокамер Sony с сенсорами APS-C и E-байонетом.

Новая прошивка вносит следующие улучшения:

улучшена коррекцию яркости периферической части при значении диафрагмы F1.7 для Sony A6300;

устранена ошибка в работе с периферийными точками системы АФ Sony A6300;

устранена ошибка при использовании функция «Touch Focus» в Sony A5100.

Скачать новую прошивку можно с официального сайта компании. Только сначала хорошенько прочтите инструкцию по заливке.