OLYMPUS берет 3 награды из 4-х

клуб Camera Journal Press Club, созданный в 1963 году, входит десять журналов и веб-сайтов, которые тестируют фотооборудование. Ежегодно участники выбирают лучшие продукты. В этом году OLYMPUS OM-D E-M1 ll привлек внимание участников благодаря своей высокоскоростной системе автофокусировки и частоте кадров.

Выпущенный в 2013-м году OLYMPUS OM-D E-M1 (лауреат премии Editors Camera Pricing 2014) уже тогда ознаменовал новый виток развития и дальнейшего расширения концепции беззеркальных камер. Но фотопрогресс не стоит на месте, и представленный во второй половине прошлого года новый флагман OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II на днях завоевал главный приз (Camera Grand Prix) престижного фотоконкурса Camera Journal Press Club, проводимого коллегией из 10-ти редакторов главных японских изданий, посвященных фотографии.

"Серийная съемка OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II превышает характеристики однообъективных зеркалок: максимальная частота кадров при непрерывном отслеживании AF / AE – 18, а при одиночном AF / AE в бесшумном последовательном режиме - даже 60 кадров в секунду. Его функция автофокусировки такова, что вы можете легко захватывать даже быстродвижущиеся объекты.

Нелишним будет напомнить и о 5-ти осевой системе стабилизации изображения, что позволяет уменьшать скорость затвора до 6,5 шагов (если, конечно, камера оснащена поддерживающим этот процесс объективом). Качество изображения и надежность сборки удовлетворяют как профессионалов, так и любителей, а пыленепроницаемый и брызгозащищенный корпус, имеющий к тому же очень удобный захват, позволяет без помех делать снимки практически моментально. В знак признания этих характеристик, мы присвоили камере OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II «Гран-при 2017 года», - объясняет жюри свой выбор. Оценку профессионалов разделили и читатели-фотографы специализированных изданий, которые отдали этой камере Приз своих симпатий.

Но на этом награды компании OLYMPUS не закончились. Главной наградой, но уже в классе оптики, жюри отметило их объектив M. ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO.

"Хотя он классифицируется как зум-объектив с большим увеличением, его способности выходит за рамки его класса. Он обеспечивает не только стандартное, но и телескопическое масштабирование с постоянной диафрагмой f4.0. Это довольно универсальный инструмент, на который вы можете положиться в любом случае. Он имеет превосходное разрешение во всем диапазоне зума с подавленной аберрацией. Качество изображения настолько превосходно, что вы можете даже сомневаться, что это действительно зум-объектив. В сочетании с E-M1 Mark II стабилизация изображения повышается до удивительных 6.5 ступеней компенсации выдержки (на основе стандартов CIPA), что позволяет осуществлять съемку в ручном режиме в течение 1 секунды или дольше. Можно сказать, что вам больше не нужен штатив. В знак признания этих особенностей, мы выбрали OLYMPUS M. ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO "Объективом года", - пишется в итоговом ревью престижного фотоконкурса Camera Journal Press Club.