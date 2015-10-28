Конкурс стартовал в 2013 году и дает возможность реализации как профессионалам, так и любителям. Пришло время подвести итоги конкурса Nikon “Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ-2017” и мы представляем победителей этого представительного форума в двух рубриках.
Начнем с номинации “Подводная фотография”. Своими впечатлениями об участии и результатах делится амбассадор Nikon и член жюри конкурса Виктор Лягушкин: “Когда Nikon в этом году добавил номинацию “Подводная фотография” я очень волновался, так как не был уверен, что подводные фотографы захотят участвовать. Но я ошибался. Участники прислали очень достойные работы, украсившие бы любой международный конкурс. А известность авторов — ещё одно свидетельство того, что номинация состоялась! Первое место в номинации “Подводная фотография” заслуженно занял профессиональный фотограф Алексей Зайцев с работой “Стекляшки”. Алексей — известнейший российский фотограф, много десятилетий снимающий под водой. Классический сюжет со стеклянными рыбками от признанного мастера. Поздравляю!”.
Победителями среди профессионалов в номинации “Подводная фотография” становятся:
1 место: Алексей Зайцев
2 место: Сергей Шанин
3 место: Юрий Иванов
Были подведены итоги и в номинации “Профессионалы — Спорт”! Мастер спортивного репортажа, амбассадор Nikon и член жюри конкурса Роберт Максимов делится впечатлениями о присланных работах: “В спортивной фотографии уже давно недостаточно просто поймать момент. Важно, чтобы в кадре были мысль и идея автора. Все победители в номинации “Спорт” обладают этими качествами. В целом, на конкурс прислали большое количество великолепных спортивных кадров, в полной мере отвечающих требованиями мировой спортивной фотографии”.
Победителями среди профессионалов в номинации “Спорт” становятся:
1 место: Григорий Сысоев
Фотография Григория Сысоева представляет выступление пловчихи Анастасии Фесиковой на дистанции 50 м во время соревнований Чемпионата России по плаванию в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве.
2 место: Борис Великов
3 место: Владимир Песня
Фоторабота Владимира Песни показывает динамику движения и накал эмоций в танце французских фигуристов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио-2017.
В конкурсе 2017 года состязались порядка пяти с половиной тысяч фотографов со всей России.