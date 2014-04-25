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Итоги iPhone Photography Awards 2017

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В 2007 году, с выходом в продажу iPhone, стартовал ежегодный международный конкурс iPhone Photography Awards (IPPAwards) — крупнейший по масштабам конкурс мобильной фотографии в мире.
30.06.2017
Photonews

   К участию в программе допускаются только те снимки, которые были сняты на iPhone, iPod или iPad. Использование Photoshop или любой другой программы персонального компьютера в этом конкурсе запрещается, однако участник в праве воспользоваться мобильным приложением для обработки изображений. На этой неделе завершился 10-й по счёту конкурс, в котором приняли участие претенденты более чем из 140 стран. Конкурс фотографии был разделён на 19 категорий, в каждой из которых были отобраны по 3 победителя.

В этом году абсолютный победитель получил iPad Pro, а соперники, занявшие первые, вторые и третьи места, были награждены Apple Watch Sport. Кроме того, победители первых мест каждой из категорий в знак признательности получили по золотому слитку. Победители вторых и третьих мест, так же каждой из 19 категорий, получили по палладиевому и платиновому слитку соответственно из самого узнаваемого частного монетного двора в мире.

Лучшие фотографии выбирались знаменитыми членами жюри в многоэтапном процессе. Создатель IPPAwards Кенан Актулун (Kenan Aktulun): «Мы поражены тем, как IPPAwards вырос из небольшого круга людей в действительно глобальную аудиторию с тысячами участников. В это время политических потрясений мы глубоко признательны за то, что у нас есть такая разнообразная группа людей с их различными взглядами на мир».

Абсолютный победитель — Sebastiano Tomada (iPhone 6s)

«Дети Кайяры», Sebastiano Tomada, Нью-Йорк. Дети бродят по улицам в Кайяре, Ирак, возле огня и дыма, вздымающегося от нефтяных скважин.

 

1-e место — Brendan O Se (iPhone 6s)

«Докер», Brendan O Se, Корк, Ирландия, «Я снял эту фотографию во время утренней фотопрогулки около доков в Джакарте в апреле 2016 года. Это были руки докера, который делал перерыв. Я был поражен текстурой, которую создала грязь на его руках».

 

2-е место — Yeow-Kwang Yeo (iPhone 6 Plus)

"Уличная опера", Ео-Кван Ео, Сингапур, «Уличная опера – часть китайской культуры. К сожалению, молодое поколение ей больше не интересуется, поэтому она быстро исчезает. Вместо того чтобы снимать представление, я пошел в гримерку. Там я заметил опытного исполнителя, ждущего своей очереди на представление. Мне понравился старый пластиковый занавес, электрический вентилятор и атмосфера». 

 

3-е место — Kuanglong Zhang (iPhone 7)

«Городской замок», Куанлун Чжан, Шэньчжэнь, «Удайпур – это один из самых романтичных городов в Индии. В городском дворце я сфотографировал сотрудника, смотрящего в окно. Мне показалось, будто он увидел весь исторический ход строительства дворца». 

 

1-е место в категории «Абстракция» — Christopher Armstrong

 

1-е место в категории «Животные» — Francesca Tonegutti (iPhone 6)

 

1-е место в категории «Архитектура» — Paddy Chao

«Чанд Баори», Paddy Chao, Тайбэй, Тайвань, «Этот снимок я сделал во время путешествия по Индии. Чанд Баори состоит из 3500 узких ступеней. Он простирается примерно на 30 метров в землю, что делает его одним из самых глубоких и самых больших степных поселений в Индии. Меня поразили эти изящные лестницы и тени. Я сразу же достал камеру и сфотографировал эту прекрасную сцену, пока она не исчезла».

 

1-е место в категории «Цветы» — Sidney Po

 

 1-е место в категории «Пейзаж» — Christian Horgan

«Поющая скала», Christian Horgan, Фримантл, Австралия, «Я поймал этот кадр в районе реки Маргарет в Западной Австралии. Это мой второй дом и одно из самых впечатляющих мест на земле. Это место называется “Поющая скала”. Я плавал там с семьей, и меня потянуло к ней звуками этой “песни”, когда ветер свистит сквозь нее».

 

 1-е место в категории «Стиль жизни» — Nick Trombola

 

 1-е место в категории «Природа» — Aaron Sandberg

«Природа», Aaron Sandberg, Чикаго, США, «Я снял это в конце июня 2016 года в Сигтуне, Швеция. Я использовал свой старый iPhone 6s, затем сделал небольшую постобработку с помощью Snapseed, Photoshop Fix и VSCO. Эта фотография не нуждалась в слишком большом редактировании, в отличие от некоторых моих других, — большую часть работы выполнила природа. Это был лучший кадр из, может быть, дюжины».

 

 1-е место в категории «Новости и события» — Samuel Nacar (iPhone 5s)

«Кочевники Европы», Samuel Nacar, Альбасете, Испания, «В понедельник, 24 октября, началось выселение крупнейшего лагеря мигрантов в Европе под названием “Джунгли”, расположенного на севере Франции, всего в пяти километрах от города Кале. В среду, 26 октября, лагерь был подожжен, и тысячи мигрантов должны были уйти, некоторые из них были переселены, а другие нет. На этой фотографии вы можете увидеть, как тысячи мигрантов выселяются из лагеря из-за пожара».

 

 1-е место в категории «Прочее» — Kevin Casey

 

 1-е место в категории «Панорама» — Glenn Homann

 

 1-е место в категории «Люди» — Dina Alfasi (iPhone 6)

«Люди», Dina Alfasi, Израиль, «Я снимаю в основном уличные сцены и портреты, пытаясь захватить интимные моменты. Каждый день я еду в поезде и автобусе в окружении разных людей. Сначала, чтобы скоротать время, я просто наблюдала за ними и пыталась угадать, куда они идут, с чем имеют дело, какова их история. Наряду с этим наблюдением я стала подмечать интимные моменты, поэтому и начала фотографировать — и была удивлена результатом».

 

 1-е место в категории «Портрет» — Gabriel Ribeiro

«Портрет»Gabriel Ribeiro, Мату-Гросу-ду-Сул, Бразилия«Эта фотография была сделана в январе. Моя тетя приехала из Баии в Кампу-Гранди, и у меня возникла идея сфотографировать моего двоюродного брата. Мы подошли к ближайшему окну и начали фотографировать с использованием естественного света. Моя главная цель заключалась в том, чтобы уловить глубину детского взгляда. Я использовал приложения Lightroom Mobile и Snapseed, чтобы добиться окончательного результата».

 

 1-е место в категории «Натюрморт» — David Hayes (iPhone 6)

 

 1-е место в категории «Закат» — Kuanglong Zhang (iPhone 7)

«Закат»Kuanglong Zhang, Гуанчжоу, Китай, «Закат и Золотой храм в Амритсаре дополняют друг друга сиянием и красотой. Кажется, что рябь на воде образована взмахом крыльев голубей».

 

 1-е место в категории «Путешествие» — Jen Pollack Bianco (iPhone 7 Plus)

«Путешествия», Jen Pollack Bianco, Сиэтл, США, «Я сделал эту фотографию на мосту на Лофотенских островах. Красные кабинки — это традиционные рыбацкие домики. Я пытаюсь вытащить себя за пределы зоны комфорта несколько раз в год, и в феврале этого года отправился в Арктику. Этот снимок я сделал сразу после восхода солнца во время метели. Цвета менялись каждые несколько минут, шел сильный снегопад. Это было удивительно атмосферно и красиво, но очень холодно и ветрено. Я снял эту фотографию на iPhone 7 Plus, а также использовал фильтр Instagram Clarendon. Я всегда был поклонником закатов, но фотографирование восхода солнца может быть таким же волшебным».

 

 1-е место в категории «Деревья» — Magali Chesnel (iPhone 6)

 

Все итоги конкурса вы можете увидеть на сайте  iPhone Photography Awards.




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