Итоги iPhone Photography Awards 2017

2007 году, с выходом в продажу iPhone, стартовал ежегодный международный конкурс iPhone Photography Awards (IPPAwards) — крупнейший по масштабам конкурс мобильной фотографии в мире.

К участию в программе допускаются только те снимки, которые были сняты на iPhone, iPod или iPad. Использование Photoshop или любой другой программы персонального компьютера в этом конкурсе запрещается, однако участник в праве воспользоваться мобильным приложением для обработки изображений. На этой неделе завершился 10-й по счёту конкурс, в котором приняли участие претенденты более чем из 140 стран. Конкурс фотографии был разделён на 19 категорий, в каждой из которых были отобраны по 3 победителя.

В этом году абсолютный победитель получил iPad Pro, а соперники, занявшие первые, вторые и третьи места, были награждены Apple Watch Sport. Кроме того, победители первых мест каждой из категорий в знак признательности получили по золотому слитку. Победители вторых и третьих мест, так же каждой из 19 категорий, получили по палладиевому и платиновому слитку соответственно из самого узнаваемого частного монетного двора в мире.

Лучшие фотографии выбирались знаменитыми членами жюри в многоэтапном процессе. Создатель IPPAwards Кенан Актулун (Kenan Aktulun): «Мы поражены тем, как IPPAwards вырос из небольшого круга людей в действительно глобальную аудиторию с тысячами участников. В это время политических потрясений мы глубоко признательны за то, что у нас есть такая разнообразная группа людей с их различными взглядами на мир».

Абсолютный победитель — Sebastiano Tomada (iPhone 6s)

1-e место — Brendan O Se (iPhone 6s)

«Докер», Brendan O Se, Корк, Ирландия, «Я снял эту фотографию во время утренней фотопрогулки около доков в Джакарте в апреле 2016 года. Это были руки докера, который делал перерыв. Я был поражен текстурой, которую создала грязь на его руках».

2-е место — Yeow-Kwang Yeo (iPhone 6 Plus)

"Уличная опера", Ео-Кван Ео, Сингапур, «Уличная опера – часть китайской культуры. К сожалению, молодое поколение ей больше не интересуется, поэтому она быстро исчезает. Вместо того чтобы снимать представление, я пошел в гримерку. Там я заметил опытного исполнителя, ждущего своей очереди на представление. Мне понравился старый пластиковый занавес, электрический вентилятор и атмосфера».

3-е место — Kuanglong Zhang (iPhone 7)

«Городской замок», Куанлун Чжан, Шэньчжэнь, «Удайпур – это один из самых романтичных городов в Индии. В городском дворце я сфотографировал сотрудника, смотрящего в окно. Мне показалось, будто он увидел весь исторический ход строительства дворца».

1-е место в категории «Абстракция» — Christopher Armstrong

1-е место в категории «Животные» — Francesca Tonegutti (iPhone 6)

1-е место в категории «Архитектура» — Paddy Chao

1-е место в категории «Цветы» — Sidney Po

1-е место в категории «Пейзаж» — Christian Horgan

1-е место в категории «Стиль жизни» — Nick Trombola

1-е место в категории «Природа» — Aaron Sandberg

1-е место в категории «Новости и события» — Samuel Nacar (iPhone 5s)

1-е место в категории «Прочее» — Kevin Casey

1-е место в категории «Панорама» — Glenn Homann

1-е место в категории «Люди» — Dina Alfasi (iPhone 6)

1-е место в категории «Портрет» — Gabriel Ribeiro

1-е место в категории «Натюрморт» — David Hayes (iPhone 6)

1-е место в категории «Закат» — Kuanglong Zhang (iPhone 7)

1-е место в категории «Путешествие» — Jen Pollack Bianco (iPhone 7 Plus)

1-е место в категории «Деревья» — Magali Chesnel (iPhone 6)

Все итоги конкурса вы можете увидеть на сайте iPhone Photography Awards.