«Образы Новой Москвы»

то открытый фотопроект, который создан для популяризации одного из самых грандиозных урбанистических проектов современной России – градостроительного развития новых территорий Москвы.

Принять участие в проекте могут как фотографы-профессионалы, так и любители. Авторитетное жюри будет оценивать работы, отражающие архитектуру и достопримечательности Новой Москвы, работу и повседневную жизнь людей, проживающих в ТиНАО, их увлечения, а также строительство жилых, социальных, дорожных и иных объектов.



Работы принимются до 30 апреля. Победители получат ценные призы — фотокамеры.