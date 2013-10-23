«Образы Новой Москвы»

Принять участие в проекте могут как фотографы-профессионалы, так и любители. Авторитетное жюри будет оценивать работы, отражающие архитектуру и достопримечательности Новой Москвы, работу и повседневную жизнь людей, проживающих в ТиНАО, их увлечения, а также строительство жилых, социальных, дорожных и иных объектов.
Работы принимются до 30 апреля. Победители получат ценные призы — фотокамеры.
Это открытый фотопроект, который создан для популяризации одного из самых грандиозных урбанистических проектов современной России – градостроительного развития новых территорий Москвы.
26.03.2017
Photonews
Photonews
Принять участие в проекте могут как фотографы-профессионалы, так и любители. Авторитетное жюри будет оценивать работы, отражающие архитектуру и достопримечательности Новой Москвы, работу и повседневную жизнь людей, проживающих в ТиНАО, их увлечения, а также строительство жилых, социальных, дорожных и иных объектов.
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