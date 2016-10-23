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Filmic Pro

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С помощью приложения можно снимать видеоролики в 4K-разрешении и накладывать ряд эффектов, производя цветокоррекцию, а также работая с тенями и пересветами.
31.01.2017
Photonews

Приложением воспользовался режиссер Маттео Бертоли, который попробовал разные функции и поделился своими впечатлениями.

Тестовую съёмку Маттео провел в городе Солт Лейк Сити. Ему удалось достичь очень кинематографичной картинки, которую никак не ожидаешь увидеться при съёмке видео на смартфон.

По его словам, главная проблема приложения в том, что темные места изображения начинают сильно шуметь. Но ему удалось это побороть - наложением единого черного тона на эти места. “Наверняка это связано с тем, что приложение доступно только в бета-версии или же из-за того, что сенсор в телефоне слишком мал.” 

Filmic Pro наверняка поможет начинающим операторам и режиссерам, поскольку даёт возможность не только провести съёмки, но и попробовать себя в пост-продакшне. 



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