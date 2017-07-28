Свет в фотостудии. Два источника

Схемы освещения модели в фотостудии с двумя импульсными источниками, пожалуй, самые универсальные. Учитывая применение всевозможных насадок и отражателей, то с их помощью можно сделать портретную съемку любой сложности.

На наших прежних уроках мы уже прошли и усвоили различные характеристики света, поэтому больше возвращаться к ним не будем, а лучше сразу рассмотрим основные схемы освещения с двумя источниками.

Схема 1

Здесь мы используем два источника освещения (моноблоки и белые зонты) плюс белый фон. Источники должны располагаться по диагонали, как показано на схеме. Основной источник освещения создает мягкий рисующий свет. Дополнительный источник создает заполняющий свет, который устраняет теневые провалы справа, и одновременно добавляет объема портрету. Нужно попросить модель повернуться к камере в «три четверти». Основной источник света располагаем либо на уровне лица, либо чуть выше. Дополнительный источник установите на уровне плеч, чтоб свет на фоне лучше распределялся.

Схема 2

В этой схеме мы используем два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и черный фон. Нужно установить оба источника света слева и справа, по диагонали относительно модели. Главный источник установлен слева от модели, это “рисующий” свет, он образует на правой части лица модели световой треугольник. Второй источник света расположен справа, он создает “контровой” свет, подсвечивая волосы и фигуру модели, добавляет портрету объем. Легкая “засветка” фона изменяет черный цвет на градации темно-серого.

Схема 3

Здесь используем моноблоки и белые зонты плюс белый фон. Источники света располагаем справа и слева от модели на уровне ее глаз (либо немного выше). При такой схеме глубоких теней на лице вы не добьетесь, но зато от естественной красоты модели ничего отвлекать не будет. Не зря такое освещение - самое популярное у рекламных и фешн-фотографов.

Схема 4

Здесь нами было использовано два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 90 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на заполнение, создавая мягкий свето-теневой рисунок слева и справа, при этом по центру лица модели мы получаем зону с глубокими тенями. Такая схема света добавит выразительности портрету, хотя подойдет и не каждому. Белый фон в этом случае приобретает оттенки серого.

Схема 5

Здесь мы используем два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый фон. Устанавливаются оба источника позади модели, слева и справа и направляются на белый фон под углом около 45 градусов. Здесь оба источника “работают” на создание мягкого силуэтного портрета. За счет использования белого фона и “заполняющего”, рассеянного света получается легкая засветка модели. Мелкие детали скрываются в тени, однако общие очертания лица вполне узнаваемы.

Схема 6

Здесь мы имеем, наверное, самое лучшее соотношение "визуальный эффект\количество источников". Левый "рисующий" дает равномерное мягкое фронтальное освещение, а "моделирующий" жесткий - подчеркивает контуры фигуры и головы световыми бликами. На второй источник во избежание ненужных засветок фона и объектива установлены шторки и соты, которые позволяют достаточно точно расположить световое пятно на модели.

Схема 7

Достаточно высоко приподнятый источник с софтбоксом позволяет равномерно и мягко осветить всю фигуру модели, а картон под ним убирает засветку от него на стекле для лучшего отражения. Второй источник (со шторками и сотами), как и в предыдущем случае, позволяет точно уложить световой луч, акцентируюя внимание зрителя.

Схема 8

Хоть на схеме вы можете видеть три источника освещения, но в данном случае третий "фоновый" моноблок не выполняет здесь значимой роли и им можно пренебречь, предполагая, что два софтбокса вполне справятся и сами с небольшой засветкой темного фона. Обратите внимание, для неравномерности (а значит и для дополнительного художественного объема), использованы софтбоксы разного размера, расположенные под разными углами к модели, на разной высоте и с разной интенсивностью импульса.

Схема 9

Как видите, основную функцию здесь несет большой "рисующий" софтбокс, расположеный достаточно далеко для того, что бы освещение было максимально рассеяным и без перепадов захватывало и модель и реквизит . Тени становятся мягкими настолько, что заполняющий свет уже ненужен, а "изюминка" этой схемы - красный "фоновый", направленный на белую циклораму.

Схема 10

Здесь софтбокс логично занимает лучшее место (слева и сверху), а находящийся на "моделирующем" месте "контровой" направлен на бумажный зонтик и делает его светящимся. Но уберите зонт и "контровой" тут же станет выполнять свю миссию - "моделировать" лицо и фигуру девушки. В отличие от похожей схемы 6, второй источник расположен с тоже стороны, что и "рисующий", поэтому будьте особенно тщательны в установке соотношения яркостей 1-го и 2-го моноблока: "моделирующий" должен быть более ярким, но не производить засвет бликов на модели.

Перед вами 10 основных схем, которые способны на 90% помочь вам выполнить творческую задачу в студии. Если вы хорошо освоите их на практике и будете периодически менять, делая портреты, то вполне можете добиваться хороших результатов и слов благодарности от фотографируемых друзей\родственников\клиентов. Подработайте каждую схему под себя. Не забывайте о требованиях модели. Экспериментируйте. Получайте от процесса фотографирования в студии удовольствие, даже если работаете за деньги.

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